Еще один армянский прихвостень остался без работы

Николай Платошкин, выступивший с предвзятым заявлением против Азербайджана, освобожден от должности заведующего кафедрой дипломатии и международных отношений Московского гуманитарного университета.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в посольстве Азербайджана в России.

"26 ноября 2022 года в видеоинтервью, размещенном в телеграмм-канале "Баграмян 26", заведующий кафедрой дипломатии и международных отношений Московского гуманитарного университета, бывший начальник отдела МИД РФ по Армении Николай Платошкин, выступил с предвзятым заявлением против Азербайджана. В связи с выступлением, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу посредством Министерства иностранных дел РФ направил письмо с протестом ректору упомянутого университета Игорю Ильинскому", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 29 декабря 2022 года в посольство поступило ответное письмо от ректора Московского гуманитарного университета Игоря Ильинского.

В письме ректор сообщил о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении указанного лица по пунктам 1.1 статьи 212 (массовые беспорядки) и 207.1 (распространение заведомо ложной информации) от 2 июня 2020 года УК РФ, что в соответствии с решением суда и установленным законом, трудовая деятельность Платошкина была приостановлена с момента его ареста.

От также отметил, что в соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 77 ТК РФ указанное лицо освобождено от должности заведующего кафедрой дипломатии и международных отношений Московского гуманитарного университета с 14 октября 2021 года и исключено из университета.

Ильинский в своем письме особо подчеркнул, что он тепло относится к азербайджанскому народу, и за 29 лет работы ректором в руководимом им университете не было случаев разжигания каких-либо межнациональных отношений", - отмечается в сообщении.