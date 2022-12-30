В связи со смертью Пеле на сайте посольства Бразилии в Азербайджане открылась книга памяти

В связи со смертью легенды футбола Пеле на сайте посольства Бразилии в Азербайджане открылась книга памяти.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве.

Отмечается, что люди, желающие поделиться своими чувствами, могут прийти в посольство Бразилии и оставить запись в книге памяти.

Трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. 29 ноября бывший футболист сборной Бразилии был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Ему поставлен диагноз "почечная и сердечная недостаточность".

Бразилец был единственным в истории игроком, выигравшим три чемпионата мира, и разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA.