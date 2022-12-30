https://news.day.az/politics/1524541.html В связи со смертью Пеле на сайте посольства Бразилии в Азербайджане открылась книга памяти
В связи со смертью Пеле на сайте посольства Бразилии в Азербайджане открылась книга памяти
В связи со смертью легенды футбола Пеле на сайте посольства Бразилии в Азербайджане открылась книга памяти.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве.
Отмечается, что люди, желающие поделиться своими чувствами, могут прийти в посольство Бразилии и оставить запись в книге памяти.
Трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. 29 ноября бывший футболист сборной Бразилии был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Ему поставлен диагноз "почечная и сердечная недостаточность".
Бразилец был единственным в истории игроком, выигравшим три чемпионата мира, и разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA.
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