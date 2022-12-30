https://news.day.az/politics/1524560.html Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу об акции протеста на Лачинской дороге
Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу об акции протеста на Лачинской дороге
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу.
Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу об акции протеста на Лачинской дороге.
Также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.
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