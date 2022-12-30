Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов проинформировал эстонского коллегу об акции протеста на Лачинской дороге.

Также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.