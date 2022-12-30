Назначен заместитель прокурора Нахчывана

Назначен заместитель прокурора Нахчывана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, приказом Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева Сенан Пашаев назначен заместителем прокурора Нахчыванской Автономной Республики.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Trend данный факт.