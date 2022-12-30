https://news.day.az/politics/1524562.html Назначен заместитель прокурора Нахчывана
Назначен заместитель прокурора Нахчывана
Назначен заместитель прокурора Нахчывана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, приказом Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева Сенан Пашаев назначен заместителем прокурора Нахчыванской Автономной Республики.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Trend данный факт.
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