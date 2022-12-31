Успехи и достижения Азербайджана в 2022 году

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о достижениях Азербайджана в 2022 году.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Уходящий 2022 год запомнился основными аспектами достижений Азербайджана во внутренней и внешней политике, основанных на триумфальной победе во Второй карабахской войне 2020 года, которые заложили основу для достижения новых высот в ближайшие годы.

Объективная и всесторонняя оценка разноплановой внешней политики Азербайджана, ее влияния на региональные и глобальные интеграционные процессы свидетельствуют о жизненной необходимости внесения весомого вклада в формирование надежного и предсказуемого климата как в регионе, так и в мире. Проведение изощренной деликатной дипломатии и политики в условиях непростой ситуации в регионе и мире осуществило и обеспечило национальные интересы Азербайджана.

Учитывая продолжающуюся войну в Украине, до предела обострившую геополитическую ситуацию в мире, Баку удалось сохранить внешнеполитический баланс. В таких условиях плыть по неизведанным водам и искать место под солнцем непосильно и тяжело, и, к счастью, Азербайджан справился со многими трудными задачами.

Азербайджан - поставщик газа в Европу

Подводя основные итоги уходящего года, 2022-й год с полным основанием можно отнести к году газового сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. События, развернувшиеся после войны в Украине, оказались судьбоносными и имели первостепенное значение для Азербайджана как надежного поставщика газа для многих европейских стран. Подписание в июле меморандума о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе между Азербайджаном и ЕС и коммерческий запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в присутствии ряда мировых лидеров стало новым доказательством спасительной роли нации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал IGB большим историческим достижением и заверил, что Баку делает все возможное для увеличения добычи газа и обеспечения им партнеров. Недаром Баку уже называют гарантом энергетической безопасности Европы.

Нет прогресса в поисках мира

Больших подвижек в азербайджано-армянских отношениях в уходящем году достигнуто не было, хотя в середине года возлагались большие надежды на то, что мирный договор не за горами. Неконструктивная позиция Армении за несколько дней до конца года доказывает, что мир, к сожалению, пока недосягаем.

В 2022 году состоялись переговоры о восстановлении транспортно-коммуникационных отношений на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Было также проведено три встречи по делимитации границы, и было достигнуто очень мало прогресса, и нет никаких сомнений в том, что Армения с ее неконструктивной политикой должна понести ответственность.

Армения еще не выполнила несколько обязательств, содержащихся в мирном соглашении от 10 ноября 2020 года. То есть на территории Азербайджана остаются незаконные армянские вооруженные формирования, продолжается незаконная эксплуатация природных ресурсов Карабаха, продолжаются незаконные визиты граждан третьих стран. Кроме того есть информация о том, что по коридору поставлялись мины.

Шуша - место проведения знаменательных событий

Серия важных мероприятий, проведенных Азербайджаном в 2022 году, обозначила его вклад в более широкий региональный мир и стабильность.

Среди масштабных проектов Азербайджана в этом году особое место занимает проведение международных мероприятий с привлечением видных политических и общественных деятелей, международных экспертов со всего мира с целью обсуждения глобальных политических, экономических и цивилизационных проблем современности и совместный поиск решений. Международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, демонстрируют высокий уровень доверия к стране и говорят об авторитете Азербайджана в международном сообществе. Азербайджан является не только местом проведения подобных мероприятий, но и одним из основных их участников и инициаторов.

Ключевые усилия страны после войны направлены на создание транснациональных транспортных коридоров на Южном Кавказе и превращение региона в остров мира и сотрудничества. Перспективы транспортных векторов Среднего коридора и роль Азербайджана в формировании соответствующей инфраструктуры обсуждались на международной конференции 25 ноября в Баку на тему "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика".

На конференции были рассмотрены аспекты безопасности Срединного коридора, его роль в развитии экономического потенциала региона, а также состоялся обмен мнениями о значении Зангезурского коридора в контексте перспектив многократного расширения грузоперевозок по Восточно-Западному вектору.

Возлагаются большие надежды на то, что открытие Зангезурского коридора окажет значительное влияние на потенциал расширения Срединного коридора и будет способствовать серьезным изменениям в транспортной карте региона. Среди участников форума были лидеры и представители ведущих аналитических центров из десятков стран.

Культурная столица Азербайджана Шуша превратилась в главную площадку для проведения мероприятий ООН и других влиятельных организаций, неслучайно именно здесь прошла международная конференция "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Эта важная площадка способствовала благоприятной возможности для зарубежных экспертов рассмотреть возможности развития связей, открытия коммуникаций между странами Южного Кавказа в постконфликтный период, обсудить формируемую Азербайджаном мирную повестку для нормализации отношений с Арменией, как основу прогресса, безопасности и процветания в регионе. Конференция собрала около 40 экспертов и представителей аналитических центров из более чем 20 стран.

Фестиваль ТЕКНОФЕСТ

Фестиваль TEKNOFEST, состоявшийся в Баку с 26 по 29 мая при организации и поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, - крупнейший аэрокосмический и технологический фестиваль, и его проведение впервые за пределами Турции стало еще одним показателем дружбы, братства и стратегического союза двух государств.

15 июня в Шуше была отмечена первая годовщина подписания Шушинской декларации и проведена международная конференция "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона". Важность сотрудничества между Турцией и Азербайджаном обсудили официальные лица двух стран, подчеркнув, что отношения Баку-Анкара находятся на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев выразил гордость за то, что сегодня два государства являются самыми близкими странами мира по морально-политическим параметрам. В ходе конференции было отмечено, что с подписанием Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией 15 июня 2021 года отношения между дружественными, братскими странами, являющимися стратегическими партнерами, вышли на качественно новый уровень. Выступая на конференции, представители турецкой делегации подчеркнули, что сотрудничество двух стран изменило ситуацию в регионе. Совместные проекты Анкары и Баку внесли свой вклад в развитие региона.

Межрегиональный форум

17 ноября в 11-м азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр России Михаил Мишустин. За годы своего существования Межрегиональный форум превратился в авторитетную площадку для взаимовыгодного диалога представителей различных сфер двух стран.

Взаимовыгодное сотрудничество двух стран сегодня охватывает практически все сферы. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, транспортной и агропромышленной сферах, в сфере малого и среднего бизнеса, гуманитарных связей, взаимных инвестиций, вопросы, связанные с образованием, а также подписаны документы о сотрудничестве в различных сферах.Форум придал новый импульс развитию межрегионального сотрудничества между Баку и Москвой, обозначив ключевые векторы развития взаимовыгодного партнерства.

Азербайджан давно проводит активную политику международного сотрудничества. Страна все больше становится местом проведения значимых международных мероприятий, что является показателем растущего авторитета Азербайджана в мире. Опыт страны в проведении крупных международных мероприятий делает ее очень удобной площадкой для проведения многих масштабных мероприятий. Азербайджан не только позиционировал себя как надежная страна, но и фактически доказал, что заслуживает этого доверия.