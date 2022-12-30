В преддверии праздника продолжается визит начальника Генштаба на освобожденные территории

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года продолжается визит первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева и руководящего состава министерства в воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба проверяет боеготовность личного состава и интересуется служебно-бытовыми условиями военнослужащих.

Встретившись с личным составом, привлеченным к боевому дежурству, генерал-полковник К.Велиев также ознакомился с текущей обстановкой на местности. Было доложено, что созданы все необходимые условия для организации служебно-боевой деятельности военнослужащих.

На встрече с военнослужащими начальник Генерального штаба поинтересовался их нуждами, поздравил личный состав с праздниками и вручил ценные подарки.

Затем начальник Генерального штаба встретился с командным составом и передал соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему повышению боеспособности подразделений и усилению бдительности личного состава во время службы.

На встрече были подробно обсуждены меры, которые будут реализованы в течение 2023 года.