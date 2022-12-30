https://news.day.az/politics/1524631.html В Азербайджане будет создан электронный портал в связи с реализацией Госпрограммы "Большого возвращения"
В Азербайджане будет создан электронный портал в связи с реализацией Госпрограммы "Большого возвращения"
Будет сформирован портал для контроля и отчетности в связи с реализацией "Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории".
Как сообщает в пятницу Day.Az, данный вопрос нашел отражение в распоряжении премьер-министра Али Асадова "Об обеспечении исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года № 3587 об утверждении "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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