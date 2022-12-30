https://news.day.az/politics/1524635.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва, произошедшего сегодня в турецкой провинции Айдын, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на публикацию министра в Twitter.
"Да упокоит Аллах души погибших в результате взрыва в провинции Айдын братской Турции, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Напомним, что в результате взрыва в ресторане в районе Назилли провинции Айдын погибли 7 человек, еще 4 получили ранения.
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