Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва, произошедшего сегодня в турецкой провинции Айдын, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на публикацию министра в Twitter.

"Да упокоит Аллах души погибших в результате взрыва в провинции Айдын братской Турции, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Напомним, что в результате взрыва в ресторане в районе Назилли провинции Айдын погибли 7 человек, еще 4 получили ранения.