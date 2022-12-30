Посол Турции поделился публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикацией в Twitter в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, сообщает в пятницу Day.Az.

"Сердечно поздравляю всех своих азербайджанских братьев и сестер с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучных дней", - говорится в публикации.