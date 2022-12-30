https://news.day.az/politics/1524668.html Посол Турции поделился публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира
Посол Турции поделился публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикацией в Twitter в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, сообщает в пятницу Day.Az.
"Сердечно поздравляю всех своих азербайджанских братьев и сестер с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучных дней", - говорится в публикации.
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