Tюркский мир консолидируется в едином диаспорском движении – АНАЛИЗ

В числе особенностей, характеризующих наше время, неопровержимой истиной является превращение диаспорской деятельности в ведущую силу во внешней политике отдельных государств. Диаспоры, как элемент международной силы, постепенно выполняют функцию основного защитника национальных интересов и интересов государственности на глобальном уровне. В упомянутый период формирование межгосударственных отношений в том числе между диаспорскими организациями является необходимостью, обусловленной велением времени.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, единство тюркского мира всегда представляло особую актуальность. Несмотря на то, что теплые отношения между тюркскими государствами встречаются на всех этапах истории, тем не менее, отмеченный факт чаще наблюдался в двусторонних отношениях. Экскурс в историю позволяет увидеть, что, хотя идеология единства тюркского мира веками господствовала над умами людей, однако лишь в ХХ веке была проделана конкретная работа в области реализации данной идеологии.

В этом контексте было бы уместно отметить, что Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой (ГКРД), как центральный исполнительный орган, осуществляющий государственную политику, связанную с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, в соответствии с поставленными главой государства задачами реализует последовательную деятельность, направленную в том числе на координацию диаспорской деятельности тюркских государств, формирование объединенного диаспорского движения тюркского мира. Общетюркская диаспора является велением времени. Выражаясь словами Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, "Основной связывающий нас фактор - это наше единство, этнические корни, общая история, культура. Bот факторы, которые нас объединяют". Деятельность в отмеченном направлении осуществляется в соответствии с разработанной ГКРД "Стратегической дорожной картой развития тюркоязычных диаспор".

Таким образом, комитет, наметивший формирование сети азербайджанцев мира как стратегическую цель, уже предпринимает действия, направленные на формирование сети общетюркской диаспоры.

Для формирования общетюркской диаспоры требуются совместные усилия. Aзербайджан осуществляет заслуживающую одобрения деятельность в этой области. В то же время не ошибемся, если скажем, что путь создания общетюркской диаспоры проходит через объединение сначала турецко-азербайджанской, а затем других тюркских диаспор. Aзербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан обладают в отдельности широкими экономическими возможностями, большим потенциалом в различных сферах. Что касается Турции, то братская страна является мощной силой, имеющей важное географическое положение. Поэтому в первую очередь необходимо еще более сблизить тюркоязычные народы друг с другом, популяризировать их.

B этом контексте, состоявшийся 20-21 декабря текущего года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и партнерстве Организации тюркских государств (ОТГ) Международный бакинско-шушинский форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, следует расценивать как важный этап в формировании общетюркской диаспоры. Одним из заслуживающих внимания моментов на форуме явилось обсуждение плана совместной деятельности и стратегии деятельности. В мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Главного управления по делам проживающих за рубежом турок и родственных общин Министерства культуры и туризма Турции Абдуллах Эрен, заместитель генерального секретаря ОТГ Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана Рустамбек Курбанов, советник по международным вопросам президента Фонда "Oтандастар" Казахстана Калыбек Кобландин, начальник Секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю.

Председатель комитета Фуад Мурадов, подчеркнул, что неслучайно путь к созданию ОТГ берет начало именно с Нахчыванского саммита 2009 года, и, ссылаясь на мысли Президента Ильхама Алиева, отметил, что укрепление связей с тюркскими государствами, имеющими общие корни, во всех сферах является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Он также охарактеризовал внесение вклада в объединение тюрок мира в общетюркской диаспоре, способной добиваться единой цели, как задачу, стоящую перед структурами, ответственными за вопросы диаспоры. В этом контексте, председатель комитета подчеркнул, что наша страна, благодаря своим аксакалам, политическим деятелям, деятелям науки и культуры, постоянно вносит и впредь будет вносить достойный вклад в сплочение тюркского мира.

Председатель Главного управления по делам проживающих за рубежом турок и родственных общин Министерства культуры и туризма Турции Абдуллах Эрен отметил, что нынешнее мероприятие окажет позитивное влияние на сотрудничество тюркоязычных диаспор в поиске путей совместного решения.

Заместитель генерального секретаря ОТГ Ержан Мукаш констатировал, что при правильном направлении диаспоры могут принести пользу своим странам по различным параметрам.

Государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи сказал, что политика его страны в связи с венгерскими общинами за рубежом направлена на укрепление национальной идентичности, языка, культуры венгров за пределами страны, а также их связей с родиной.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев, подчеркнув, что сотрудничество, направленное в последние годы на интеграцию тюркоязычных государств, заслуживает одобрения, заявил, что упомянутый процесс интеграции отличается динамичностью в сравнении с аналогичными проектами на евразийском пространстве. Oн добавил, что тюркоязычным народам, обладающим общими корнями, говорящим, можно сказать, на одном языке, исповедующим одну религию, проживающим на одинаковых плодородных землях, не следует проявлять безучастность к назиданиям своих предшественников.

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана Рустамбек Курбанов констатировал, что регулярные контакты руководителей государств-членов организации и искренние связи между ними сыграют основополагающую роль в укреплении дружественных отношений между тюркскими государствами.

Советник по международным вопросам президента Фонда "Oтандастар" Казахстана Калыбек Кобландин сказал, что особое внимание в последние годы уделяется расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами-участниками, а также взаимодействию диаспор.

Начальник Секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю выразил всем членам признательность за принятие Турецкой Республики Северного Кипра, являющейся частью тюркского мира, в ОТГ в качестве наблюдателя.

В числе обсуждаемых на форуме вопросов находились важные проекты, направленные на интеграцию тюркских диаспор в мире, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-участницами ОТГ, важность сотрудничества между диаспоральными структурами, использование проживающими за рубежом тюркскими общинами возможности получения образования на родном языке и другие актуальные темы. В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между соответствующими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана.

Международный бакинско-шушинский форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, продолжил работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира Шуше. Продолжение мероприятия в Шуше представляет важное значение. Так, в марте этого года на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-участниц Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в турецком городе Бурса культурная столица Азербайджана Шуша объявлена "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год. Это еще раз свидетельствует о том, что упомянутое решение, которое служит подтверждением особого уважения к Шуше, представляющей большую культурно-духовную ценность для азербайджанского народа, превратилось в новый символ единства всего тюркского мира, это еще больше повышает перспективы взаимодействия между тюркскими народами. В городе Шуша были организованы панельные обсуждения на тему "Стратегия совместной деятельности диаспоры тюркских государств", в заключение принято Совместное заявление структур-участниц "Международного бакинско-шушинского форума руководителей государственных структур, ответственных за

вопросы диаспоры".

Из заявления следует, что переживаемая 40 миллионами азербайджанцев в Иране проблема родного языка, упомянутая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Самаркандском саммите Организации тюркских государств ("Обучение соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, на родном языке постоянно должно находиться на повестке дня Организации. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджанского государства, лишено этих возможностей"), получила актуальность уже в контексте всего тюркского мира. B заявлении также отмечается, что Шушинская декларация, подписанная в июне 2021 года между Азербайджаном и Турцией, открывает новые горизонты для Стратегии совместной деятельности тюркских диаспор, что во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанского народа тюркский мир оказал информационную поддержку нашей стране.

Учитывая то, что основная цель стран ОТГ заключается в обеспечении единства в том числе в плоскости диаспоры, занятии единой позиции, Бакинско-шушинский форум однозначно следует расценивать как проявление единства стран-участниц ОТГ. В мероприятии, наряду с представителями таких государств, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Турция, в качестве наблюдателей участвовали высокопоставленные представители Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. На первом заседании Форума высокопоставленные представители государств-участников подписали двусторонние и многосторонние документы. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что совместное Шушинское заявление руководителей государственных структур по вопросам диаспоры придаст импульс дальнейшему укреплению и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между странами и народами, принадлежащими к тюркскому миру. Это - знаменательное событие с исторической точки зрения.

Форум стал первым и ключевым шагом, направленным на консолидацию диаспор упомянутых государств. Словом, с уверенностью можно сказать, что диаспоры тюркских государств будут действовать, сплотившись и выступая единым фронтом. На фоне вышеотмеченного на передний план выступает историческое высказывание Президента Ильхама Алиева "у одной нации не может быть двух диаспор". Эту мысль Президента Азербайджана можно охарактеризовать как "дорожную карту" деятельности диаспор тюркских государств. Можно поверить в то, что отныне диаспоры тюркского мира сообща будут вести борьбу с вопросами, нарушающими интересы государств-участников ОТГ, что деятельность, направленная против тюркофобии, будет скоординированной и согласованной. Отныне процесс структуризации общетюркской диаспоры будет продолжаться более интенсивно и организованно.

На Форуме, как одном из самых крупных мероприятий, проведенных в соответствии со Стратегией совместной деятельности тюркской диаспоры, принятой в рамках ОТГ, был предпринят ряд важных шагов в направлении консолидации и сотрудничества диаспор государств-участников ОТГ. Как уже было отмечено, наряду с определением стратегии совместной деятельности для всех тюркских диаспор, между структурами, ответственными за работу с диаспорой, большинства государств-членов были подписаны меморандумы о взаимопонимании, ранее состоялись взаимные визиты и встречи руководителей структур, в Баку и Бурсе осуществлены программы по обмену опытом между диаспоральными структурами государств-участников, а в Берлине и Нью-Йорке - программы по усилению потенциала для тюркских диаспор. Проводя обобщение, следует отметить, что в Баку и Бурсе состоялись форумы тюркской диаспоры с участием диаспорских организаций, бизнесменов и деятелей науки из различных стран мира, была заложена основа практики ориентирования диаспор тюркского мира ежегодными планами совместной деятельности.