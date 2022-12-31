Закир Гасанов встретился с военнослужащими, лечащимися в госпитале

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководство Минобороны посетило Центральный клинический госпиталь.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

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