https://news.day.az/politics/1524731.html Закир Гасанов встретился с военнослужащими, лечащимися в госпитале - ФОТО - ВИДЕО
Закир Гасанов встретился с военнослужащими, лечащимися в госпитале - ФОТО - ВИДЕО
По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководство Минобороны посетило Центральный клинический госпиталь.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
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