https://news.day.az/politics/1524743.html Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и экс-главой МИД Узбекистана
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и экс-главой МИД Узбекистана
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Республики Узбекистан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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