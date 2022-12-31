Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и экс-главой МИД Узбекистана

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Республики Узбекистан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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