Армяне угрожают расправой сотруднику Минобороны России

Армяне жестко отреагировали на нарушение правил дорожного движения микроавтобусом Минобороны России в Ереване, потребовав в социальных сетях от государственных структур Армении наказать водителя этого транспортного средства.

Как передает Day.Az, армянские телеграм-каналы отмечают, что они якобы "неоднократно получали информацию о том, что водители автомобилей с номерными знаками Минобороны России ведут себя грубо, нарушают правила дорожного движения на улицах Еревана".

Утверждается, что дорожная полиция не может выписывать штрафы этим автомобилям.

"Это похоже на поведение колонизаторов в Африке, они делают то, что хотят", - пишут армяне в соцсетях.

Силовые структуры Армении призвали самым строгим образом наказать этого водителя, иначе "виновный" в следующий раз будет наказан жителями на месте.

Антироссийская истерия среди армян фактически дошла до угроз и самосуда. Подобного рода скандальная провокация не должна остаться без должной реакции Москвы.