Посол Украины поздравил азербайджанский народ

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ.

Об этом сообщили Day.Az.

"Братский азербайджанский народ, мы украинцы благодарим вас за помощь, поддержку и солидарность!

Пусть наступающий 2023 год принесет радость в ваши сердца, гармонию в ваши дома и семейный уют, а в вашей прекрасной стране всегда царят мир и благополучие!" - говорится в публикации посла в Facebook.