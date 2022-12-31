https://news.day.az/politics/1524772.html Посол Украины поздравил азербайджанский народ
Посол Украины поздравил азербайджанский народ
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поздравил азербайджанский народ.
Об этом сообщили Day.Az.
"Братский азербайджанский народ, мы украинцы благодарим вас за помощь, поддержку и солидарность!
Пусть наступающий 2023 год принесет радость в ваши сердца, гармонию в ваши дома и семейный уют, а в вашей прекрасной стране всегда царят мир и благополучие!" - говорится в публикации посла в Facebook.
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