Заявление СБ ООН по Лачинской дороге не принято из-за подхода Франции

Заявление Совета Безопасности ООН по Лачинской дороге не удалось принять из-за нечистоплотных действий готовившей его Франции, а не из-за позиции России, как пытаются утверждать авторы некоторых Telegram-каналов.

Об этом заявил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что Россия с самого начала была настроена на конструктивную работу в контексте выработки реакции Совета Безопасности.