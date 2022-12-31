https://news.day.az/politics/1524791.html Заявление СБ ООН по Лачинской дороге не принято из-за подхода Франции - Дмитрий Полянский
Заявление СБ ООН по Лачинской дороге не принято из-за подхода Франции - Дмитрий Полянский
Заявление Совета Безопасности ООН по Лачинской дороге не удалось принять из-за нечистоплотных действий готовившей его Франции, а не из-за позиции России, как пытаются утверждать авторы некоторых Telegram-каналов.
Об этом заявил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он отметил, что Россия с самого начала была настроена на конструктивную работу в контексте выработки реакции Совета Безопасности.
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