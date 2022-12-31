https://news.day.az/politics/1524792.html Турция и Азербайджан провели в 2022 году 12 совместных военных учений – Эрдоган
Турция и Азербайджан провели в 2022 году 12 совместных военных учений – Эрдоган
Турция и Азербайджан провели в 2022 году 12 совместных учений.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам 2022 года.
"Проведя 12 совместных учений с Азербайджаном, мы оценили наши военные возможности", - написал он.
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