Хамская провокация посольства Франции в Ереване

Действия официальных властей Франции напоминают политических карликов. В то время когда весь мир праздновал наступление Нового года, посольство Франции в Ереване совершило хамскую провокацию в отношении Азербайджана.

Так, на странице посольства в Twitter была размещена публикация, в которой автор поста призывает мир не забывать про несуществующий "арцах" и льет крокодиловы слезы из-за того, что "арцах" якобы встречает Новый год "в условиях полной блокады". К сведению французских дипломатов - Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, а права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, являются внутренним делом нашей страны. Можно предположить, что представители французского посольства не имеют базовых знаний в географии и юриспруденции. Но более вероятной кажется вариант целенаправленной провокации.

Главной причиной такого хамского поведения французских дипломатов является то, что Франция до сих пор не может смириться со своим поражением в Совбезе ООН в канун 2023 года. Напомним, 20-21 декабря Франция и Армения созвали заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Лачинской дороге. Сразу после обсуждений 20-21 декабря был подготовлен лицемерный и полностью проармянский текст, в котором ситация на Лачинской дороге была представлена как "гуманитарная катастрофа". Дипломатическая баталия над текстом заявления шла целых 10 дней. Со стороны Франции процессом руководила непосредственно администрация президента Франции и советники Макрона по внешней политике.

Не случайно Президент Ильхам Алиев на встрече с членами Общины Западного Азербайджана намекнул, что злонамеренные действия против Азербайджана осуществляются в ряде международных институтов. До этого Азербайджан также заявлял, что антиазербайджанская деятельность во Франкофонии и некоторых других международных организациях вызывает сожаление.

Эти действия франко-армянского тандема стали очередной армянской изменой России и грубым неуважением к переговорам по мирному договору, протекающим при поддержке США, и попыткой обмануть международное сообщество в целом. Но Франция, будучи членом Совета безопасности ООН, за 10 дней не смогла провести заявление по ситуации на Лачинской дороге, что в прямом смысле этого слова стало большим позором для Парижа.

Прежде всего, из проармянского заявления было убрано словосочетание "Нагорный Карабах". Затем было прописано, что гуманитарная помощь может основываться только на уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Далее, туда были внесены такие выражения, как поддержка территориальной целостности Азербайджана. После 6-й или 7-й его редакции, когда он стал де-факто проазербайджанским, официальный Париж вовсе отказался от него. Примечательно, что мировое сообщество, постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН также убедились в лицемерии Франция, и открыто это признали.

Ради проникновения на Кавказ, Франция шла на отвратительные ухищрения в этом году. 15 сентября Сенат Франции принял позорную резолюцию, предусматривающую санкции против Азербайджана. 18 сентября когда армянские вандалы напали на посольство Азербайджана во Франции, сотрудники правоохранительных органов не приняли каких-либо мер для предотвращения армянского вандализма. 30 сентября Национальная Ассамблея Франции единогласно приняла предвзятую резолюцию с требованием прекратить "агрессию" Азербайджана против Армении. На деле вышеупомянутые резолюции - клочок бумаги, где в абсолютно наглой, циничной форме поощряется сепаратизм армянского населения, проживающего на территории, временно подконтрольной российскому миротворческому контингенту.

Недальновидность французских политиков наносит большой репутационный ущерб самой же Франции. В силу небольшого ума политические карлики, заполонившие французский политикум, не понимают, что с каждой очередной провокацией против нашей страны, Франция все больше изолируется от региона, где Азербайджан сегодня играет ключевую роль в геополитических процессах.