Тегеран переходит границы в отношении Баку

Антиазербайджанская истерия в Иране не смолкает. На иранском телевидении вышла очередная провокационная программа в отношении Азербайджана. На этот раз площадку для озвучивания проармянской ереси предоставил государственный телеканал "Səhər".

Приглашенный в студию гость оказался богатым на фантазии. Вдумайтесь сами - он в прямом эфире заявил, что Лачин это якобы "историческая земля Армении". До такой ахинеи не догадались даже нынешние официальные власти в Ереване. Напомним, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вооруженные силы Армении были выведены из Лачинского района и он был возвращен Азербайджану 1 декабря.

Отметим, что телеканал "Səhər" финансируется иранским государством. Хотя иранские официальные лица связывают передачи Sahar TV с южными азербайджанцами, на самом деле это не имеет никакого отношения к азербайджанским тюркам в Иране. Напрашивается вопрос - почему муллократический режим, лишивший проживающих там 40 миллионов азербайджанцев права писать и творить на родном языке, создал канал, вещающий на азербайджанском языке?

На это есть причина. Раньше Sahar TV транслировался в некоторых городах Южного Азербайджана, но сейчас ни в одном из них такого вещания нет. В настоящее время частоты канала предназначены только для Азербайджана. Это означает, что канал создан для вмешательства во внутренние дела нашей страны. Независимо от уровня отношений, Sahar TV всегда проявляет враждебную позицию по отношению к Азербайджану. Этот канал пытается освещать локальные проблемы в Азербайджане, создавать проблемы на национальной почве в стране, дискредитировать наших шехидов и нашу Победу, каждый день унижать Победу азербайджанской армии. Именно по этой причине мы не смогли найти новостей об освобождении Физули, Джебраила, Шуши, словом, Карабаха от оккупации на страницах "YouTube" и "Facebook" телеканала Sahar TV. Вместо этого мы видим антиазербайджанские выпуски.

Ранее, 25 декабря на телевидении Ирана произошла еще одна провокация против Азербайджана. На программу одного из иранских телеканалов была приглашена армянка Жанна Варданян, называющая себя экспертом института Орбели. В прямом эфире, продолжавшемся около трех минут, Жанна плела околесицу о "нагорно-карабахском конфликте", который был урегулирован еще в 2020 году после исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Видимо освещение протестов в Иране в азербайджанских СМИ вызвало гнев режима, который настроил свои СМИ против Азербайджана. Ирану пора понять, что Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад. Азербайджанское государство обеспечило свою территориальную целостность, сегодня оно не только заботится о своих гражданах, но и в силах защитить права наших соотечественников во всем мире, в том числе в Южном Азербайджане.

Напомним, что Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 - были взяты в заложники, 103 - стали инвалидами. Шести выходцам из района присвоено звание Национального героя Азербайджана. Из 24 374 детей в районе в возрасте от одного года до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 1071 ребенок потерял одного, а 31 ребенок - обоих родителей. 65 507 вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах Азербайджана.

В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.