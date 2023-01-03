Успехи Азербайджана в ушедшем году открывают возможности для новых побед

Уверен, что наступивший 2023 год будет очень успешным для Азербайджана. Политика, проводимая в новых реалиях, созданных после 44-дневной войны, даст серьезные плоды. Региональная и глобальная политика Баку, развивающееся сотрудничество с Евросоюзом, Центральной Азией, сплочение на пространстве Организации тюркских государств, усиление роли Азербайджана как гаранта энергобезопасности Европы, в том числе в плане экспорта зеленой энергии, интенсификация работы по реализации стратегии "Великого возвращения" - все это залог будущих успехов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По мнению депутата, наступивший год войдет в историю как год восстановления суверенитета Азербайджана над всеми своими территориями, роста авторитета нашей страны и ее потенциала. Кроме того, 2023 год может стать годом превращения Организации тюркских государств в реальную авторитетную международную силу.

"Развитие ждет нашу экономику, серьезные подвижки будут в армейском строительстве. Азербайджанская армия уже практически перешла на турецкие стандарты, а значит, и на стандарты НАТО. Мы - миролюбивый народ и всегда выступаем за мир и региональное сотрудничество. А укрепление армии станет гарантом сохранения этих тенденций. Не сомневаюсь, что в этом году Азербайджан укрепит и свою роль регионального транспортно-логистического и энергетического хаба. Мы ранее показали себя ответственной и сильной страной, а нынешний год, думаю, станет в этом плане еще более успешным", - сказал наш собеседник.

Турал Гянджалиев считает минувший год успешным для азербайджанской дипломатии. Азербайджану удалось нейтрализовать угрозы, в постконфликтный период исходящие от некоторых стран и центров силы, которые до их пор не могут переварить новые реалии, созданные в результате нашей победы в 44-дневной Отечественной войне. Выверенные, отвечающие национальным интересам страны дипломатические шаги Президента Ильхама Алиева, позволили нам добиться этого, подчеркнул депутат. Успешную дипломатию Азербайджана в 2022 году можно сравнить с дипломатией, проводившейся в разное время самыми знаменитыми политиками и дипломатами Европы, считает Гянджалиев.

"Нам удалось нейтрализовать угрозы, исходящие от серьезных и враждебных Азербайджану центров силы. Эти успешные шаги открывают возможности для новых побед в будущем. В минувшем году азербайджанская дипломатия отметилась серьезным стратегическим планированием. Это связано также с повышением статуса Азербайджана - от государства малой силы к государству средней силы, превращением нашей страны, как я уже отметил, в крупный энергетический и транспортно-логистический хаб. Азербайджан, как лидер Южного Кавказа, своей проактивной политикой обеспечил успешность этого процесса, и мы в постконфликтный период освободились от всего, что ограничивало наш потенциал и силу.

Сегодня Азербайджан вступает в очень важный период с точки зрения интеграции нашего региона в глобальный мир. Тут мы говорим о незаменимой транзитной роли Азербайджана, пересечении на его территории международных транспортно-логистических коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Мы говорим о Срединном коридоре, который сегодня начинает играть роль основной транспортно-логистической артерии, где Азербайджан может предложить новые стандарты, свой человеческий и ресурсный потенциал. Так, в середине декабря было подписано соглашение об экспорте электроэнергии из Азербайджана в страны Евросоюза. Осуществляются работы по реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также транзита энергоресурсов стран Центральной Азии через Азербайджан на Запад. Такими планами и проектами Азербайджан реализует свои национальные интересы. И самое главное - политика Баку несет региону стабильность, мир и сотрудничество", - сказал председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева