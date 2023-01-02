Почтена память генерал-майора Полада Гашимова

2 января по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова его могилу посетили группа офицеров министерства обороны, участники Отечественной войны, представители общественности, а также члены семьи Полада Гашимова.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в минобороны Азербайджана.

На могилу шехида были возложены цветы, с уважением почтена его память.

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