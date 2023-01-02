Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД ОАЭ о ситуации в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе разговора стороны с удовлетворением отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ на двусторонней и международной платформах, обсудили перспективы их развития. Министры выразили уверенность в том, что в новом 2023 году отношения сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах будут развиваться.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительных работах, проводимых нашей страной в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.