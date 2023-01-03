В Европарламенте нанесли сокрушительный удар по армянским лоббистам

2023 год начался для мирового армянства и его лжепропаганды с сокрушительного удара. Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения проармянских депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии.

"Председатель Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов. Уже были приняты первые меры процедурного характера, председатель объявит об этом на пленарном заседании 16 января, затем запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения", - говорится в пресс-релизе Европарламента, опубликованном в понедельник.

Ожидается, что иммунитета лишатся лица, замешанные в коррупционном скандале, который разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая заместителя председателя Европарламента Еву Кайли, которая занималась продвижением армянских интересов во вред политике Евросоюза. Кроме того, в резиденции Кайли было найдено 500 тысяч евро наличными. Не зря бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты расследования "подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента". Целей у коррумпированных парламентариев было много, включая пиар армянской повестки.

Стоит лишь вспомнить, чем купленные армянами европарламентарии занимались в 19 ноябре 2021 года, когда было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в "совершении агрессии против Армении". Авторы заявления призывали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, использовать все рычаги, чтобы оказать давление на Баку.

В тот день все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами "Группы дружбы с Арменией" в Европарламенте, тесно связанной с "Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию" (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.

С момента выявления, скандал продолжает набирать обороты, и, учитывая складывающиеся события, армянский лоббизм потерпел еще один удар, ибо очевидно, что Брюссель намерен довести дело до конца и вытурить всех кротов из норы.

Действующие в Европарламенте лоббистские группы останутся обеспокоенными на весь 2023 год, ведь к коррупционному делу теперь приковано и внимание европейских СМИ. Можно с уверенностью сказать, что решение Метсолы ослабило армян на Западе. Изменить информационную повестку дня, предлагая обсудить в стенах Европарламента антиазербайджанские вопросы и переключить внимание политического истеблишмента Европы на Баку стало намного труднее. Лоббисты армян скорей всего залягут на дно, но сколько бы страусы ни прятали голову в песок, все останется на веду. Раз с евродепутатов снимают иммунитет, значит власти будут копать дальше, непременно выяснят, кто платил и за что. Чувствуется нам, что скоро в Европейских СМИ часто будут озвучиваться фамилии на -ян при упоминании этого коррупционного скандала. 2023-й для армянства, очевидно, начался неудачно.