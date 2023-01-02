https://news.day.az/politics/1525136.html В Баку состоится служебное совещание послов Израиля в странах Евразии
В Баку состоится служебное совещание послов Израиля в странах Евразии
6-18 января в Баку состоится служебное совещание послов Израиля в странах Евразии с участием высокопоставленных чиновников центрального аппарата внешнеполитического ведомства.
Как передает Day.Az, об этом сказали в понедельник в посольстве Израиля в Баку.
Данное мероприятие состоится вскоре после того, как 2 января вступил в должность новый глава МИД Израиля Эли Коэн.
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