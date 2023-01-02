6-18 января в Баку состоится служебное совещание послов Израиля в странах Евразии с участием высокопоставленных чиновников центрального аппарата внешнеполитического ведомства.

Как передает Day.Az, об этом сказали в понедельник в посольстве Израиля в Баку.

Данное мероприятие состоится вскоре после того, как 2 января вступил в должность новый глава МИД Израиля Эли Коэн.