Армяне совершали этнические чистки в отношении азербайджанцев

Обнародован новый документ, подтверждающий факты террора, этнической чистки и геноцида, на протяжении более ста лет совершаемых армянскими дашнаками в отношении азербайджанцев и других тюркских народов.

Как сообщает Day.Az, французский историк и эксперт Максим Гоэн изучил в связи с этим архивные документы.

Он поделился телеграммой верховного комиссара Антанты в Армении американского генерала Уильяма Хаскелла (на тот момент являющегося полковником), в которой приводятся факты этнической чистки, проводимой правительством "Дашнакцутюн" против азербайджанцев.

"Документ о разочаровании верховного комиссара Антанты в Армении Хаскелла политикой этнических чисток, проводимых дашнакским правительством", - подписал французский историк приведенную копию телеграммы.

22 января 1920 года Хаскелл отправил телеграмму о массовых убийствах армянами азербайджанцев (в документе они называются татарами, как было принято в те годы).

Американский офицер писал, что приведенные в его телеграмме сведения состоят из фактов, полученных после изучения, проведенного лично американским офицером, и его встреч с азербайджанцами, и он уверен в их достоверности.

"Татарские (азербайджанские) села долины Охитчи сдались армянам Зангезура без сопротивления, жители бежали через заснеженные горы; затем они попали под обстрел, многие были убиты, раненые скончались из-за отсутствия медицинской помощи, в общей сложности 1 590 человек.

Татарское (азербайджанское) село долины Кыгы, подвергшееся нападению армян, оказывало сопротивление в течение семи дней. При этом армяне направили артиллерию и пулеметы из Геруси, преследовали азербайджанцев от села к селу и окружили их; выжившие бежали в Ордубад и Нахчыван, где с ними проводил опрос американский офицер. Татары (азербайджанцы) утверждают, что армяне намерены изгнать всех татар из Зангезура, захватив Ордубад и Джульфу, а оттуда потребовать исхода населения из Нахчывана. Халил-бей и Ках-паша из Джульфы отправились в Ордубад (25 декабря)", - отмечается в документе.

Также говорится, что 31 декабря трое американских офицеров расследовали сообщение о нападении армян на Акер, большую татарскую (азербайджанскую) деревню в РА, в 12 милях к северо-западу от Еревана.

"Офицеры увидели трупы мужчин и женщин, а также восемь армян, задержанных за участие в вооруженном ограблении. Учитывая растущую частоту этих нападений и тот факт, что они произошли после того, как правительство Армении разоружило татар (азербайджанцев), я настаиваю на том, чтобы правительство РА приняло немедленные меры для предотвращения повторения этих нападений. Нынешнее правительство Армении становится все более ненадежным и некомпетентным; очевидно, что им движет желание расширить территорию и увеличить средства пропаганды", - написано в телеграмме.

Также указано, что правительство Грузии заявляет, что скоро возникнут трудности с транспортировкой муки в РА.

"В то же время Грузия сама просит о помощи; это выглядит как политика, направленная на шантаж и вымогательство у нас муки", - отмечается в материале.

Документ, обнародованный Максимом Гоэном, хранится в архиве Министерства иностранных дел Франции (под номером La Courneuve, 47 CPCOM 6).

Отметим, что Антанта - это военно-политический блок России, Великобритании и Франции, созданный в 1904-1907 годах против германской агрессии. Позже, в 1915 году, к нему присоединились Италия и Япония.