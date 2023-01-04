Проармянские заявления Ирана беспокоят нас так же, как и Баку.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу NTV сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Нас беспокоят некоторые проармянские заявления Ирана. В этом плане все эти вопросы могут быть решены на переговорах в трехстороннем формате", - добавил Калын.