https://news.day.az/politics/1525364.html Проармянские заявления Ирана беспокоят нас так же, как и Баку – пресс-секретарь Эрдогана
Проармянские заявления Ирана беспокоят нас так же, как и Баку – пресс-секретарь Эрдогана
Проармянские заявления Ирана беспокоят нас так же, как и Баку.
Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу NTV сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Нас беспокоят некоторые проармянские заявления Ирана. В этом плане все эти вопросы могут быть решены на переговорах в трехстороннем формате", - добавил Калын.
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