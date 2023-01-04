Двадцать четвертый день акции протеста на Лачинской дороге

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать четвертый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в среду, с утра участники акции продолжают свои протесты, передает Day.Az.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанские экоактивисты и представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих являются прибытие командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, предотвращение незаконного ввоза оружия на территорию Азербайджана.