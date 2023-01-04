Азербайджан и Узбекистан планируют очередной раунд политических консультаций

Азербайджан и Узбекистан обсудили следующий раунд политических консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Узбекистана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи главы узбекского ведомства Бахтиёра Саидова и посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева.

Стороны также рассмотрели график запланированных мероприятий, в том числе очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.

В то же время была подчеркнута важность принятия совместных мер по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в таких сферах как автомобилестроение, нефтехимия, энергетика и сельское хозяйство.