США продолжают содействовать прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией

Мы не должны предписывать как выглядит комплексное решение азербайджано-армянских проблем. Это тяжелая работа, которую должны проделать стороны конфликта.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы продолжаем сохранять нашу приверженность продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа", - сказал он.

Прайс отметил, что США продолжают двусторонние контакты с ЕС, ОБСЕ, другими международными организациями и партнерами-единомышленниками для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией. В этой связи он позитивно высказался о встречах госсекретаря США Энтони Блинкена с коллегами из Азербайджана и Армении.