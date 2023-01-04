Суверенитет Армении гораздо более низкий, чем суверенитет Азербайджана

Cуверенитет Азербайджана несопоставим с суверенитетом Республики Армения. Ее Суверенитет я оцениваю как гораздо более низкий. И экономический потенциал, и геостратегическое положение - все вместе несопоставимо.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Комсомольской Правде призналась политолог Каринэ Геворгян, комментируя новые геополитические реалии в регионе и мире.

Говоря о дальнейших отношениях Армении с Россией и ОДКБ, Геворгян подчеркнула, что Организация - лебедь, рак и щука, и большинство ее членов в хороших отношениях с Азербайджаном.

"Белоруссия поддерживает Азербайджан, она получает по льготным ценам энергоносители из Азербайджана. Не только это. Традиционно Лукашенко поддерживает Баку. Это его линия. Может быть, он прав, я констатирую это как факт. Казахстан тоже поддерживает Баку. Киргизия - тоже. И это при том, что Азербайджан является не присоединившейся страной", - сказала политолог.

Комментируя обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес РФ и РМК о бездействии, Геворгян отметила, что армянский премьер пытается понравится Западу и своим националистам, ведь в сентябре Ереван посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая, по ее словам, "пригрозила пальцем Пашиняну". Позже, в конце ноября 2022 года, в Ереване состоялся Саммит ОДКБ, где присутствовали все лидеры стран-членов Организации. По итогам, премьер-министр Армении Никол Пашинян, отказался подписывать договор, чем вызвал неоднозначную реакцию у Президентов России и Беларуси.

"Миротворцев в Карабахе мало. И Пашиняну это хорошо известно. Такие высказывания в адрес России поддерживают его имидж равноудаленности", - сказала она.