Страны ОДКБ в хороших отношениях с Азербайджаном, это факт

ОДКБ - лебедь, рак и щука, и большинство ее членов в хороших отношениях с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Комсомольской Правде сказала политолог Каринэ Геворгян, комментируя дальнейшие отношения Армении с Организацией и Россией.

"Белоруссия поддерживает Азербайджан, она получает по льготным ценам энергоносители из Азербайджана. Не только это. Традиционно Лукашенко поддерживает Баку. Это его линия. Может быть, он прав, я констатирую это как факт. Казахстан тоже поддерживает Баку. Киргизия - тоже. И это при том, что Азербайджан является не присоединившейся страной", - сказала политолог.