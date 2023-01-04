Азербайджан нанес заметный ущерб армянской пропаганде в Нидерландах

Источник: Агентство международной информации Trend

Чем дальше, тем более очевидным становится для европейских политических элит, что внешняя политика Армении носит деструктивный характер, что она обращена в прошлое, причем в прошлое с искаженной, фальсифицированной историей, и что она постоянно стимулирует конфронтацию.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в среду посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, передает Day.Az.

"В то время, как внешняя политика нашей страны направлена на будущее, на реализацию экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов, соединяющих страны и целые регионы. Однако указанная тенденция не будет развиваться сама по себе. Мы должны ее поддерживать более активной коммуникационной стратегией по продвижению нашего имиджа в Европе, по доведению азербайджанских, в том числе карабахских реалий до европейского общественного мнения, до европейских парламентов и правительств", - считает посол.

Что касается отношений между Азербайджаном и Нидерландами в этом контексте, Мустафаев отметил, что в прошедшем году недружественная нам риторика и активность в Нижней палате заметно ослабла, меньше стало выпадов и резолюций против Азербайджана.

"Я это связываю, прежде всего, с активной "профилактической" работой азербайджанской стороны, а также с тем, что более сбалансированной, более ответственной стала позиция правительства и МИД Нидерландов", - сказал он.

Тем не менее, по словам дипломата, нельзя исключать появления в азербайджано-нидерландских отношениях новых эпизодов напряженности, новых дестабилизирующих факторов.

"Разрушительная пропаганда Армении и про-армянского лобби в Европе в ближайшие годы не прекратится, так как само существование единого, светского, укрепляющего свои позиции Азербайджана не устраивает некоторые круги на Западе. Но я убеждён, что Нидерланды, политической культуре которых традиционно присущ прагматизм, уважение к нормам международного права, стремление к сбалансированным подходам, будут стремиться к формированию конструктивной позиции по всему спектру вопросов развития южно-кавказского региона и армяно-азербайджанских отношений", - добавил он.