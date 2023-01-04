Армянам в Карабахе пора покупать азербайджанские товары за манаты

Называющий себя "руководителем" города Аскеран, Ходжалинского района Гамлет Апресян решил не отставать от своих сотоварищей (Варданян, Арутюнян и прочие), которые всё ещё находятся на территории, временно подконтрольной российским миротворцам.

Так, Апресян выступил с заявлением, от которого у несведущего человека может схватить сердце от жалости к "многострадальному" народу. По его словам, у армян в Карабахе нет новогоднего настроения из-за ситуации на Лачинской дороге: "Практически нет предметов первой необходимости, сахара и картофеля. Остались только сладости, алкоголь, соки и некоторые предметы домашнего обихода. Но хорошо, что у людей на складах есть консервы и продукты", - сказал Апресян. Он также сказал, что положение тех, кто живет в деревнях, лучше, потому что они имеют фермы и держат свиней.

Мало чем отличающаяся от свиньи особь до сих пор не понимает, что Азербайджан не собирается морить голодом своих же граждан. Чтобы продолжать жить в Карабахе армянам необходимо раз и навсегда отказаться от идей реваншизма, сложить оружие, перестать мародерствовать, закапывать мины, ну и самое главное - принять гражданство Азербайджана. Однако к сожалению проживающие в Карабахе армяне по сей день остаются в заложниках у сепаратистов, незаинтересованных в нормализации отношений.

После окончания 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди-Шуша, также как и дорога Суговушан-Агдере-Кяльбаджар должна была быть открыта. Но уже больше двух лет путь азербайджанцам преграждают армянские сепаратистские и криминальные группировки. Чтобы увидеть развалины своего дома и разбитое надгробие могилы предков, жителям Кяльбаджара приходится преодолевать трудные перевалы Мурова, они ездят туда и обратно по опасным дорогам. В то же время жители Шуши не могут пройти через Агдам к своим домам, ради 37 км им приходится объезжать Физули, Гадрут.

Пока ни международные организации, ни российские миротворцы не принуждают сепаратистов открывать дороги, отчего страдают граждане Азербайджана, а наше государство тратит большие деньги. Альтернативные способы проезда стоят больших денег и рабочей силы. Более того, для удобного передвижения армян была построена альтернатива Лачинской дороге, примерно до закрытой армянами дороги Агдам-Шуша. Армяне и их покровители не только не подумали выразить благодарность Азербайджану, они даже подкладывали новые мины. Что теперь после всего этого делать Азербайджану? Спокойно смотреть как армяне провозят и закапывают мины? Дать погибнуть специалистам, которые восстанавливают разрушенные армянами города и села? В этом смысле призывы к завершению акции протеста, которая продолжается на дороге Шуша-Ханкенди с 12 декабря прошлого года, и настойчивые призывы к "деблокаде" дороги не вписываются ни в какую логику.

Во-первых, как уже тысячу раз было сказано, дорога не перекрыта, просто по ней теперь невозможно перевозить опасные грузы, боеприпасы, мины, военнослужащих. Родина начинается на границе, и в этом смысле любой иностранец, ступивший на Лачинскую дорогу, должен сначала представиться азербайджанскому пограничнику, таможеннику. С другой стороны, каждый день через Лачинскую дорогу проезжает не менее 10-20 грузовиков и легковых автомобилей. Как в таком случае можно утверждать, что дорога закрыта?

Армянам в Карабахе и руководству Армении пора задуматься о выполнении условий победителя-Азербайджана. Но... режим Варданяна в Карабахе до сих пор делает абсурдные заявления о некой "борьбе". Значит получит то, на что нарывается.

А в Армении... ВВС критикуют за то, что они не используют купленные у России истребители Су-30 во время войны 2020 года, и ожидают помощи от Индии в обучении пилотов и закупке ракет для истребителей. В разгар бедствий руководство Армении ищет индийские ракеты для истребителей. Они тоже понимают, что очередная война с Азербайджаном может закончиться полным уничтожением Армении как государства, но что толку?... Уже два года Азербайджан предлагает взаимное открытие коммуникаций и начать новую жизнь в регионе. Армянская сторона говорит: "нет, будем ехать в Ханкенди из Лачина когда захотим, а вам не дадим ехать в Нахчыван".

И вот, прозападный "Национал-демократический полюс" объявил, что 8 января проведет акцию перед российской военной базой № 102, расположенной в Гюмри, с требованием открыть Лачинскую дорогу. Наглости нет предела. Они требуют от России выполнения своих обязательств, без зазрения совести. Да, как и Армения, Россия не выполняет взятые на себя обязательства от 10 ноября, но акцию должны проводить мы, а не армяне, в знак протеста против того, что оружие и боеприпасы и прочая военная техника до сих пор остается на наших землях, в районах присутствия российских миротворцев.

Каждый день выходят видеоматериалы и репортажи о прохождении грузовиков по дороге Лачин-Ханкенди. Только вчера беспрепятственно проехало 20 машин, принадлежащих российскому миротворческому контингенту. Сколько же нужно еды и питья 1960 миротворцам и 25000 армянам? Некоторые эксперты говорят о том, что в Ханкенди есть тайные дороги и армянские преступники используют их для своих коварных замыслов. Поэтому к требованиям, связанным с мониторингом месторождений в Агдере следует добавить требование по контролю и мониторингу въездов и выездов в Карабах. Может быть, наши богатства переправляются этими тайными путями, а армяне сыпя обвинениями просто вводят нас в заблуждение, сбивая с толку?

Есть очень простой способ снабдить магазины Аскерана, Ханкенди, Агдере необходимыми товарами: пусть покупают азербайджанские товары из Агдама или Тертера за манаты и продают их за манаты. Торговля армянским драмом на территории Азербайджана должна быть прекращена, иначе последствия будут неизбежны. Если в магазинах Ханкенди будут азербайджанские продукты, армяне с удовольствием их купят, назло Варданяну, Арутюняну и прочей клике. Цацкаться с сепаратистами никто не будет, Азербайджанские представители НПО, которые уже 24 дня протестуют против экологического мародерства, не будут еще год стоять на Лачинской дороге. Терпение на пределе.