Иран хочет развивать отношения с Азербайджаном

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиан поручил послу Ирана в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави развивать отношения между Ираном и Азербайджаном.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, министр иностранных дел Ирана отметил развитие двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах.

"Глава МИД Ирана дал необходимые поручения по согласованию организации в ближайшем будущем совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии.

Мусави представил министру иностранных дел Ирана отчет об отношениях двух стран и перспективах сотрудничества в рамках предстоящих программ",- говорится в сообщении ведомства.