В Европе начинают понимать, что политика Армении деструктивна

Чем дальше, тем более очевидным становится для европейских политических элит, что внешняя политика Армении носит деструктивный характер, что она обращена в прошлое, причем в прошлое с искаженной, фальсифицированной историей, и что она постоянно стимулирует конфронтацию. В то время, как внешняя политика нашей страны направлена на будущее, на реализацию экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов, соединяющих страны и целые регионы.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью АМИ Trend, в частности, сказал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

"Однако указанная тенденция не будет развиваться сама по себе. Мы должны ее поддерживать более активной коммуникационной стратегией по продвижению нашего имиджа в Европе, по доведению азербайджанских, в том числе карабахских реалий до европейского общественного мнения, до европейских парламентов и правительств.

Конечно же, нельзя исключать появления в азербайджано-нидерландских отношениях новых эпизодов напряженности, новых дестабилизирующих факторов. Разрушительная пропаганда Армении и про-армянского лобби в Европе в ближайшие годы не прекратится, так как само существование единого, светского, укрепляющего свои позиции Азербайджана не устраивает некоторые круги на Западе.

Но я убеждён, что Нидерланды, политической культуре которых традиционно присущ прагматизм, уважение к нормам международного права, стремление к сбалансированным подходам, будут стремиться к формированию конструктивной позиции по всему спектру вопросов развития южно-кавказского региона и армяно-азербайджанских отношений", - сказал Мустафаев.