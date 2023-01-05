Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе покидает свой пост
Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер уходит со своего поста.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Деятельность Рикера в качестве старшего советника по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс по установлению мира в неспокойном регионе. Его вклад говорит о значимости, которую США придают оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по заключению мирного договора", - сказал он.
Прайс подчеркнул, что уход Филипа Рикера никоим образом не подрывает приверженность США к устанавлению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе.
"США продолжат взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками и международными организациями для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией", - добавил он.
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