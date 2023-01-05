https://news.day.az/politics/1525625.html Нед Прайс анонсировал переговоры Блинкена, Байрамова и Мирзояна
Нед Прайс анонсировал переговоры Блинкена, Байрамова и Мирзояна
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу госдепа, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
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