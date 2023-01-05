Нед Прайс анонсировал переговоры Блинкена, Байрамова и Мирзояна

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу госдепа, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.