Служащий в Судане азербайджанский миротворец награжден медалью ООН

Азербайджанский миротворец награжден медалью ООН.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте представительства Азербайджана в ООН.

Отмечается, что азербайджанский миротворец майор Илькин Халилов - военнослужащий миссии ООН в Южном Судане, награжден медалью Организации Объединенных Наций за достойное выполнение своих обязанностей и заслуги в сохранении мира.