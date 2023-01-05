https://news.day.az/politics/1525645.html Служащий в Судане азербайджанский миротворец награжден медалью ООН - ФОТО
Служащий в Судане азербайджанский миротворец награжден медалью ООН - ФОТО
Азербайджанский миротворец награжден медалью ООН.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте представительства Азербайджана в ООН.
Отмечается, что азербайджанский миротворец майор Илькин Халилов - военнослужащий миссии ООН в Южном Судане, награжден медалью Организации Объединенных Наций за достойное выполнение своих обязанностей и заслуги в сохранении мира.
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