Блестящая победа азербайджанской армии прославила Bayraktar на весь мир

Блестящая победа азербайджанской армии прославила беспилотники Bayraktar на весь мир.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в статье, размещенной в старейшей и крупнейшей газете Республики Корея "The Chosun Ilbo".

"Название Bayraktar стало известно миру благодаря войне в Кавказском регионе. В 2020 году армянские войска тщательно готовились, создавая оборонительные порядки по всему периметру конфликта в ожидании штурма азербайджанской армии. Однако налетевший азербайджанский беспилотный штурмовик Bayraktar TB2 изменил все представления о современной войне", - говорится в материале.

По словам авторов статьи, Армения готовилась к двухмерной войне, а была атакована в трех измерениях. Военные эксперты, в свою очередь, оценили эту войну как изменившую мировую историю.

Напомним, что ранее известное японское издание "Asahi Shimbun" также отмечало, что вторая Карабахская война считается началом войны беспилотников.

"Азербайджан уничтожил с помощью беспилотников сухопутные войска Армении. Министерство обороны Азербайджана размещало в социальных сетях кадры c работой Bayraktar, сделав их известными всему миру", - говорится в статье.