Баку избавит армян Карабаха от Варданяна

Автор: Лейла Таривердиева

Вот и настал третий послевоенный год. 2023-й обещает армянским сепаратистам большие перемены. Но не к лучшему.

Мы уже неоднократно обращали внимание на то, как мастерски умеют претворяться мебелью армянские националисты и лица из их группы поддержки армянства. Очень четко наблюдается эта особенность в связи с акцией на Лачинской дороге. Скоро месяц, как активисты лишили армян возможности вооружаться и вывозить богатства азербайджанских недр. И эта реальность выводит из себя новоиспеченного главаря сепаратистов Рубена Варданяна. Получая "назначение" в Азербайджан, он никак не ожидал, что окажется в центре подобной проблемы, против которой все его миллиарды просто клочки бумаги. По умолчанию предполагалось, что в зоне временной ответственности российских миротворцев командированный с определенными целями деятель будет иметь полную свободу действий, а азербайджанская сторона пусть себе возмущается - это не помешает ему реализовывать собственную повестку.

Но, как говорится, что-то пошло не так. Никто не ожидал того, что случилось. Азербайджанская сторона в очередной раз показала, что никакому Варданяну, пусть даже уполномоченному кем-то там в Москве, не удастся ее переиграть. Азербайджанское общество настойчиво требует от властей покончить с самоуправством сепаратистов и миротворцев на территории Азербайджана, и власти страны, как мы видим, не склонны мешать гражданскому обществу подтолкнуть этот процесс. Сепаратисты и их покровители и подумать не могли, что сложится подобная ситуация, рассчитывали, что, нагло отделавшись 7 декабря от специалистов Минэкологии, смогут спокойно продолжать свое дело. Но не рассчитали. И теперь Варданяну остается только раздувать щеки, стараясь казаться значительным в глазах соплеменников, которые возлагали на него определенные надежды. Несколько месяцев, прошедших с его появления на азербайджанской земле, он чувствовал себя царем и богом, но все когда-нибудь заканчивается.

Сегодня уже и самим армянам Карабаха должно быть понятно, что Рубик Варданян зря ест армянский хлеб. Они встретили Новый год в безысходности и серости своих реалий, под звуки шушинского салюта, под азербайджанскую музыку и аромат кябаба, доносящиеся с Лачинской дороги. Чтобы усилить "мучения армянского народа", сепаратистская верхушка уже отключала соплеменникам газ, а в новогодние праздники их лишили света и интернета, попытавшись свалить все на "руку Баку". Для усиления впечатления. Потому что на самом деле "госминистру" нечего предложить армянам кроме фантазий о Ходжалинском аэропорте и своих бесплодных интервью. Их Рубик джан накануне и после праздника дал немало. Интересует его мнение в основном армянские, французские и российские СМИ, что вполне ожидаемо и объяснимо. Менее всего должна интересовать его болтовня армян, проживающих в Азербайджане, потому что уже ясно, что акция экоактивистов будет продолжаться столько, сколько потребуется, и никто не полномочен ее остановить - ни Варданян, ни миротворцы, ни ООН, ни Москва, ни Париж, ни Вашингтон, ни кто-либо другой. Однако Варданян, претворяясь табуреткой, продолжает делать вид, что не понимает сути дела. Он продолжает заверять в своих интервью, что готов приостановить работу рудника и пригласить самых авторитетных международных специалистов для мониторинга. "Мы уверены, что наш рудник эксплуатируется по очень высоким стандартам", - говорит он в одном из многочисленных новогодних интервью.

Интересно, только он один остался такой наивный, или есть и другие, делающие вид, что не понимают, что Баку не интересуют эти заверения, мониторинги и мнение кого-либо из сепаратистской верхушки вообще? От Варданяна не требуется никакого мониторинга, все, что от него лично требуется, это незамедлительно покинуть территорию Азербайджана. Никаких других вариантов для него не определено. Он жалуется, что переговоров с Баку нет. А чему удивляться? Ему очень культурно и вежливо дали понять на самом высоком уровне, что разговаривать с ним Баку не будет. НЕ БУДЕТ. В Ханкенди есть люди, с которыми можно вести обсуждения. Не переговоры, а именно ОБСУЖДЕНИЯ. Государство не ведет переговоров со своими гражданами, но готово обсуждать с ними проблемы. Вопросы, связанные с Карабахским регионом, точнее, с территорией проживания армянского населения, решает только Баку в контакте с не обезображенными сепаратизмом или же прозревшими представителями местной общины. Варданян к их числу не относится.

Он потерял контроль, который пытался удерживать несколько месяцев. Он ничего фактически не контролирует, кроме кресла, в котором сидит, раздавая интервью. Работа рудника и так остановлена, разграбление недр прекращено, а вывезти уже награбленное грабители не могут, потому что протестующие на Лачинской дороге элементарно им этого не позволят.

И не ему решать, что приемлемо для Карабахского региона Азербайджана, а что нет. Не в его полномочиях рассуждать о мандате миротворцев и правах азербайджанской стороны на контроль над собственными территориями. У армянской и российской сторон было два года, чтобы начать действовать в рамках своих обязательств. Реальных обязательств, а не надуманных. Варданян очень ошибается, заявляя журналистам, что Баку, мол, по Трехстороннему заявлению не вправе контролировать въезд-выезд на территорию Азербайджана. Ничего такого в этом документе не записано. Зато там есть много других интересных моментов, согласно которым, например, тот же Варданян находится на азербайджанской территории незаконно.

Одним словом, контроль на Лачинской дороге будет. Это уже всем понятно. В принципе, он уже есть. А вот мандата у РМК или какой-либо другой миротворческой миссии не будет. Варданян не в курсе, что российский миротворческий контингент находится на территории Азербайджана только по приглашению азербайджанской стороны и не располагает никаким мандатом? В предновогоднем интервью французскому телеканалу "госминистр" заявил о необходимости "более широкого мандата" и "более четких прав защищать армян". Между тем, РМК уже отсидел почти половину срока без мандата, и ничего к концу пятилетки, определенной документом от 10 ноября 2020 года, не изменится. На миротворческий мандат ООН, ОБСЕ, Франции или кого-то другого сепаратисты могут вообще не рассчитывать. Никакие призывы из Ханкенди и Еревана не повлияют на ситуацию.

А защищать армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, нужно не от Баку, а от таких, как Рубен Варданян, который сделал соплеменников заложниками чужих игр. И азербайджанская сторона постарается помочь своим гражданам-армянам избавиться от этой занозы. Год только начался - самое интересное еще впереди.