Автор: Байрам Эльшадов

Беглый российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян раскрыл свои карты. Вот уже 25 дней как Рубен Карленович лишился возможности грабить азербайджанские месторождения в Карабахе, временно находящиеся под контролем российского миротворческого контингента. Теперь Варданян решил пойти на поклон к Европе и США, прося об открытии воздушного коридора. И все ради одной цели - возобновления своих мошеннических схем по продаже азербайджанских природных ресурсов.

Наивны были те армяне, которые надеялись на "спасителя" Рубика и пришли на "митинг" в Ханкенди стоять на морозе в преддверии Нового года. Пойдя на поводу у Варданяна армяне в Карабахе лишаются перспектив стать полноправными гражданами Азербайджана. Олигарху Варданяну отнюдь не нужны никакие армяне, его интересует только личное финансовое обогащение, ради чего он готов пойти на всевозможные ухищрения.

Азербайджанские экоактивисты и представители НПО нарушили планы Варданяна, который мечтал беззаботно жить за чужие средства. Беспощадно разграбливая золоторудное месторождение Гызылбулаг и медно-молибденовое месторождение Демирли главари армянских сепаратистов только и знали, что набивали свои карманы, глубоко наплевав на благосостояние армян, проживающих в Карабахе. Вот почему Варданян и прочие остатки сепаратистов кровь из носа ищут способ продолжить незаконную эксплуатацию рудников в Карабахе.

Что касается Европы и США, то Рубену Карленовичу даже не стоит ждать оттуда снисхождения. Скрывающийся на территории Азербайджана за спинами российских миротворцев Варданян уже стал объектом разработки со стороны правительств ряда западных стран. Сразу несколько иностранных правительств заинтересовались нелегальным бизнесом Варданяна, незаконно добывающего золото и медь в Карабахе, а затем продающего его под видом армянского. Так что всяческие попытки Варданяна отвертеться от правосудия лишь на некоторое время оттягивают неизбежное - поимку беглеца и его арест.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.