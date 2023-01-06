Первый рабочий день Пашинян начал со лжи

Хорошенько отдохнув в запое на Новый год, премьер-министр Армении Никол Пашинян после недельного отрыва вернулся к работе и, включив старую пластинку, вновь начал размышлять о введении в регион "международных наблюдателей".

Об этом он в 100500-й раз заявил на заседании правительства.

"Армения призывает международное сообщество отправить в "Нагорный Карабах" (Карабахский экономический район - ред.) и Лачинский коридор, который перекрыт Азербайджаном миссию по сбору фактов. Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым отправку международной миссии. Необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении. Ереван ожидает более предметных шагов от международного сообщества, "в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН России, чьи миротворческие войска дислоцированы в "Нагорном Карабахе" для разблокировки Лачинского коридора", - размышляет Пашинян, и, видимо, с бодуна, ибо по другому не объяснить его предложения.

Любовь армянского премьера к алкоголю известна всем. Все прекрасно помнят его пьяный угар в Шуше и на Джыдыр-дюзю. Что стало потом, тоже все помнят и не забудут. Тем не менее, пьянство не может быть оправданием. Кто такой Никол Пашинян, чтобы предлагать кому-то приезжать инспектировать то, что происходит на суверенной территории Азербайджана? Баку не вмешивается во внутренние дела Еревана, хотя там есть во что вмешиваться. Но это не наше дело. Также как и происходящее в Лачинском коридоре не дело Пашиняна, ни тех, кого он предлагает заслать в зону временной ответственности российских миротворцев. Без согласия Баку на территорию нашей страны никто не пройдет. Никакая ОБСЕ, французы, марсиане и т.д.

Кого надо мы пригласим сами, а "все необходимые усилия" уже выполняются азербайджанскими активистами. Кроме того, Воваевич нагло врет, говоря, что Лачинская дорога закрыта. Вчера по ней проехали более 25 машин снабжения РМК + 3 машины МККК. О каком закрытии может идти речь, если есть фото и видео свидетельства, что никакой "блокады" не существует? Ереван просто бесит, что с началом мирной акции представителей азербайджанской общественности, Армения потеряла возможность получать, перепродавать награбленное азербайджанское золото и вооружать остатки своих недобитков в Карабахе.

Армяне достаточно злоупотребляли Лачинской дорогой, в частности и для незаконной военной деятельности, а потом начинались провокации на границе. Это и есть пример зашкаливающего лицемерия со стороны армянского премьера. Официальный Ереван совсем уже заврался. Но, Азербайджан, имеющий четкую, твердую и обоснованную позицию, прекрасно знает, как бороться с пьянством Пашиняна. Итоги 44-дневной войны тому доказательство.