Бред вышедшего в тираж старика: как Ариф Юнус сам себя армянам подарил

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

"Мы превратились в сиамских близнецов. Идет "арменизация" Азербайджана - то, что раньше делали армяне, ныне делаем мы. Оба мы считаем себя многострадальными, оба соревнуемся. Оба мы в капкане, и чтобы вырваться, как минимум заключить мирный договор, надо вырваться из капкана. Сейчас главная задача - недопущение боев. Но конфликт на этом не прекратится, будет очень долгий период адаптации".

Это сказал Ариф Юнус во время онлайн-интервью армянскому ресурсу "Ноян Тапан".

Оно, конечно, теперь, знаете ли, никакое дело не обходится без эксперта. А если он живет за границей, имеет комнату с книгами и сам цельный аналитик - то все, тушите свет и выволакивайте петарды.

Ведь умные люди прежде всех дел разыскивают эксперта, непременно такого, который хитрость имеет нести галиматью, и глядючи на него умиляются, а уже только после этого идут делать свои дела.

"Ноян Тапан"? в переводе на русский "Ноев ковчег", решил на этот раз не брать каждой твари по паре, как и завещал древнему пророку Ною еще более древний армянин - он же первый армянин мира и вообще, прародитель всего и вся, начиная от зубочистки царя Вавилона и заканчивая запонками Трампа - нет, армянский ресурс поступил иначе.

Никаких истеричных Гриш, Каренов или Мкртычей - в студии на стол водрузили китайский телевизор, подключили к серверу и, вуаля, на экране Ариф Юнус.

Он же бывший и вроде нынешний муж самой "Директора Института мира и демократии", скандальной и визгливой фемины некогда бурлящей местной политтусовки и бывшая "говорящей головы" министерства от обороны Рагима Казиева - Лейлы Юнус.

Ариф Юнус вместе со своей бесноватой пассией были не только бесталанными лицедеями в театре местных политических гаврошей - они заложили основы эпигонной общественной коррупции. Ведь именно эта несладкая парочка занималась грязной торговлей списками выдуманных политзаключенных, тем самым превращая правозащитное движение в трагифарс.

Лейлу Юнус свои же коллеги по цеху стали обвинять в расхищении западных грантов, в платной "защите" якобы "политзеков" - бывших министров.

Потом был арест бесславных и бесчестных жены мужем, когда Лейла Юнус ударилась в эпистолярный жанр, решив для себя, чем же она хуже великострадальца Солженицына, калымского интеллектуала Шаламова, депрессивного Булгакова или вечной девы Новодворской.

Помните, что было дальше?

Лейла Юнус и понукаемый ею муж-подкаблучник Ариф Юнус завалили канцелярию президента уничижающими самих себя письмами с мольбой о прощении - мол, простите нас, грешных, каемся, это не мы и кони не наши.

Сжалились над блаженными, простили этих скоморохов, выпустили.

И тогда Лейла Юнус, как новоявленная брехтовская мамаша Кураж, переоделась в рванье, придала лицу пренесчастный вид и с седыми нечесаными космами, в уповании на сострадание, держа за руку несуразного мужа, вышла к журналистам.

Журналисты ведь тоже люди, да - они тоже коллективно сжалились, простили и пожелали скорейшего выздоровления - от чего, было совсем неясно.

Лейла и Ариф Юнус уехали в Нидерланды, в политическое беженство.

И ныне там пребывают.

А мы временно перенесемся в ереванскую студию, где ведущая Гаянэ Аракелян чуть ли по нотам разыграла водевиль "Как Ариф Юнус сам себя армянам подарил".

Юнус, почему-то представленный зрителям YouTube-канала "Ноевого ковчега" как "нидерландский политический эксперт и конфликтолог", скосив глаза, смотрел влево.

То есть, не в маленькую камеру своего допотопного ноутбука, завывания и шум коего был слышен ведущей ютубчикового канала аж с самих Нидерландов - а влево.

Где, наверное, что-то лежало. Или стояло.

Не суть важно - главный цимес в том, что наш подозрительный эксперт в конфликтных делах утратил ортодоксальный блеск в глазах, вместо чего приобрел телесную мягкость, отсутствие растительности на голове и моральный релятивизм, более приличные мелкотравчатому дашнаку, нежели де-юре мужу Лейлы Юнус. Ариф Юнус, вогнав себя в стойку горного орла, рассуждал о причинах и следствиях войны между Азербайджаном и Арменией, глубокомысленно вздыхая по поводу нелицеприятной ситуации, поглаживал живот от волнения из-за судеб "наших двух народов".

Потом он, смотря на собственную переносицу и подправив съехавший набок очки, понизив голос до полной секретности, сказал, что, оказывается, за свою долгую, пламенную и блистательную - и почему он так решил, непонятно, жизнь изучил "все конфликты мира, начиная от Кашмира и заканчивая польско-германскими отношениями" и посему, уверен, что и карабахский конфликт обыден, ординарен. И вообще, мы, то есть азербайджанцы и армяне, обречены на проблемы".

И знаете почему?

Ариф Юнус выдал секрет: "Нами манипулируют, нами играют - и крупные геополитические, и региональные игроки. Чтобы выйти из этого капкана, нужна политическая воля".

Вот как, а мы, сирые и убогие, думали, что причина кровавого конфликта в агрессивной политике и нескончаемом маразме армянских политиков, приведших свой народ к краю пропасти.

Ариф Юнус, войдя в совершенно растерзательный раж, далее высказал совершенную, на его взгляд, мысль: "У карабахских армян должен быть статус. Районный статус, статус культурной автономии или другой - неважно. Когда же Баку заявляет, что "никакого статуса Нагорного Карабаха нет и не будет", тем самым Азербайджан загоняет конфликт в еще глубокую пропасть".

Потом Юнус понесло: он гневно высказался в духе, что, мол, трудящиеся лучезарного Запада, как там бишь, в едином порыве, что ли, избирают путь мирного сосуществования, растудыть его в качель, и свободно шагают лицом к лицу и плечом к плечу, а мы, армяне и азербайджанцы, дескать, тут все сопли жуем.

Тут даже армянские демократы, которых почему-то во всем мире обзывают дашнаками и вырожденцами АСАЛА, запустили в свои бороды целые пятерни и чего-то задумчиво начали бормотать про то, что эвон, даже азербайджано-голландский конфликтолог-мудрец на что-то намекает и вообще, как бы то ни было, а делать что-то надо.

Согласно законам жанра, автору следовало бы написать: "И тут премьер-министр Армении Никол Пашинян, очарованный и растроганный речами Арифа Юнуса, прикинул, подумал, потом, как рассказывают очевидцы, прокричал страшным голосом "э-эх!", грянул тюбетейкой оземь и уже до утра писал. Так увлекся, что даже почесаться забыл и утром рано заявил, что все, мирный договор подписан, детям мороженое, женщинам - цветы, а мужчинам - стопку армянской тутовки".

Ан нет, шутить изволите, не все в этом бренном мире происходит, согласно сыромятным мечтаниям Арифа Юнуса.

Оно, конечно, кто спорит - может и так статься, в Ханкенди, во время очередного обсуждения проблем "гуманитарной катастрофы, возникшей из-за перекрытия Лачинской дороги азербайжданскими эко-активистами, они же презлющие мамеды", Араик Арутюнян не согласен с требованиями "госминистра"-проходимца Рубена Варданяна.

Нет, Арутюнян в принципе, тоже хомо арменикус вульгарис - через раз соглашается с Варданяном.

Но Варданян, окрыленный своими миллиардами, нажитыми непосильным трудом в поте организма, весьма агрессивный тип. Однажды, говорят, он стукнул Араика тапкой по лбу: убил бы, мол, тебя, очкарик, пес шелудивый, говорят тебе, что блокада и гуманитарная катастрофа, ну и слушайся.

Араику Арутюняну это было обидно, а кроме того, товарищи-дашнаки по партии все время нагнетали: надо уже настоящую революцию делать, до основанья, с расстрелами и прочими радостями провинциально районного бытия, а потом уже, руководствуясь революционной древнеармянской законностью, явить всем армянскую же кузькину мать.

И тогда, говорят бабульки-божьи одуванчики из Ханкенди, начали организовываться всякие радикальные группы "Мы против блокады Лачинской дороги!", которые днем, храпя, отсыпались, а ночью куда-то уходили, и в конце концов из ереванского зоопарка совершили побег отбывающие пожизненные сроки шимпанзе и влились в радикальные отряды спасателей карабахских армян.

А тут надобно сказать, что Рубен Варданян все время пугает карабахских армян, что свобода и статус вместе с независимостью - это прежде всего голодуха, холод и террор, а уже во вторую очередь пломбир, тутовка, китайская бижутерия, обнимашки с российскими миротворцами и деньги.

То есть сначала голод, а потом террор. Или сначала террор, а уж затем голод. Или даже и то, и другое одновременно.

Ариф Юнус также за мир, но свой, только ему ведомый, где Азербайджан принял все требования армян и учел их многочисленные пожелания, а армяне радостно и припеваючи живут своей "многострадальной" жизнью на наших землях. Слушая его, армяне все более убеждались, что каким бы Пашинян не был лжецом и глупцом, но сегодня в Армении самый умный и правильно понимающий мир это Никол, а не жертвы "миацунизма".

"Я уверен, что Ильхам Алиев не намерен заниматься решением конфликта", - это заявил человек, считающий себя конфликтологом, а не пейзанин-пастух, крутящий волам хвост.

Он же уверен, что на территориях, временно находящихся под контролем российских миротворцев, совершенно нет военнослужащих Армении - есть "военные формирования карабахских армян".

Кроме всего, Ариф Юнус уверен, что "Азербайджан, поступая как страна-агрессор, во время сентябрьских боев оккупировала 140 квадратных километров территории Армении".

И это уже не бред сивой кобылы, а околесица возомнившего себя умным "экспертом" Арифа Юнуса.

Комментровать его маразм тошно.

Как же жалок сей индивид, подаривший себя армянам.