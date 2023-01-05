Убегая из Ходжавенда, армяне в панике побросали оружие и боеприпасы

Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции продолжаются интенсивные мероприятия по сбору боеприпасов и взрывчатых веществ с оставленных военных позиций на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в результате мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, были обнаружены 1 автомат, 1 пулемет, 4 противотанковые управляемые ракетные системы, 2 гранатомета, 21 ручная граната, 156 снарядов различного калибра, 12 800 патронов и другие боеприпасы.