Фотографии, которые я сделал, могут помочь людям найти могилы своих родных

В 1992 году я отправился в Агдам, чтобы сделать репортаж о Ходжалинской трагедии. Это была настоящая трагедия. Трупы приносили в Агдамскую мечеть, где их обмывали. Так как армяне обстреливали агдамское кладбище, тела жертв хоронили в парке в память о погибших в войне 1941-1945 годов. Это было душераздирающее зрелище...

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал известный фотожурналист Реза Дегати, передает Day.Az.

Реза Дегати вновь побывал в Агдаме после победы в 44-дневной Отечественной войне. Он сказал: "Я сходил туда, где проводил съемки в Агдаме. Все могилы были разрушены, я ничего не нашел. Как будто на этом месте и не было кладбища. Я видел, что люди ищут могилы своих близких. Одна из сделанных фотографий привлекла мое внимание. Место на картинке показалось мне знакомым. Когда я поехал в Париж, я заглянул в свой архив и нашел фотографию, которую я сделал в этом же месте в 1992 году. Я знал, что то пустынное место, которое я видел в Агдаме, где не осталось ни дерева, ни могил, это та аллея, где похоронены шехиды...".

Отметив, что на него сильно повлиял случай, свидетелем которого он стал в Аллее шехидов Агдама, известный фотограф вспоминает один из тяжелых моментов, с которым он столкнулся: "Я стал свидетелем очень трогательной сцены. Пожилой мужчина с лопаткой в руках искал что-то на Аллее шехидов Агдама. Указав на место, он сказал, что это то самое место. Я спросил, что он имеет в виду. Мне сказали, что его сын был шехидом и он пришел найти могилу сына. Он выложил камень вокруг могилы. Я спросил, что здесь же ничего нет, как вы распознали могилу? Его ответ до сих пор бередит мою душу. Он сказал, что своими руками похоронил здесь родного сына...".

Французский фотограф азербайджанского происхождения надеется, что с помощью фотографий, сделанных в 1992 году, люди найдут могилы своих родных. "На агдамской Аллее шехидов ничего не осталось, все могилы разрушены. Я хотел бы, чтобы фотографии, которые я сделал здесь в то время, были опубликованы на всех сайтах, показаны по телеканалам. Пусть люди посмотрят и найдут место захоронения своих близких. Фотографии, которые я делаю, могут помочь людям найти могилы своих родных", - добавил он.

Отметим, что на Аллее шехидов в городе Агдам похоронены как воины-шехиды Карабахской войны, так и мирные жители, жестоко убитые армянами во время Ходжалинской трагедии. Здесь же находится могила Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова. Армянские вандалы, уничтожившие все в Агдаме во время оккупации, также разрушили Аллею шехидов, выкопав могилы. После освобождения города Агдам от оккупации люди пытаются найти могилы своих близких в Аллее шехидов. Однако, поскольку могилы в неузнаваемом состоянии, их часто невозможно распознать.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии Резы Дегати с Аллеи шехидов в Агдаме, снятые в 1992 году.