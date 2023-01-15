Отношения Баку и Варшавы имеют большой потенциал и перспективы развития в будущем

Автор: Хуберт Йозефовский, польский исследователь, эксперт по постсоветскому пространству

Началом польско-азербайджанских отношений принято считать 1472 год, когда ко двору Казимира IV Ягеллончика прибывает делегация Узун-Гасана, правителя государства Ак-Коюнлу с предложением совместной борьбы с Османской империей, с которой Узун-Гасан вел войну. С тех пор контакты и отношения с Польшей развивались и в период Государства Ак-Коюнлу, Сефевидской империи и других азербайджанских государств. На протяжении всего своего существования Речь Посполитая поддерживала более или менее интенсивные торговые контакты с азербайджанскими землями.

Парадоксально, но значительная активизация контактов между польским и азербайджанским народами была вызвана поглощением территорий этих государств Российской империей. Большая часть территории Речи Посполитой окончательно вошла в состав Российской империи в результате Третьего раздела (1795 г.), а северная часть территории Азербайджана оказалась в составе Российского государства по Гюлистанскому договору (1813 г.) и Туркманчайскому договору (1828 г.), завершившим русско-иранские войны.

В XIX веке на территорию Азербайджана неоднократно отправлялись польские военнопленные, взятые в плен Россией во время подавления национально-освободительных восстаний в Польше.

Польский след в облике Баку

Поляки также переезжали в Азербайджан добровольно. Огромный вклад в развитие Азербайджана внесли архитекторы польского происхождения, в частности Юзеф Гославский, Казимир Скуревич и Юзеф Плошко. Юзеф Гославский (1865-1904) приехал в Баку в 1891 году в связи с поручением построить Александро-Невский собор. Через год он стал выполнять обязанности городского архитектора Баку, продолжая работать на строительстве Кафедрального собора. В годы его деятельности некоторые бакинские здания приобрели характерный стиль. Польский зодчий был очень талантлив, а также ему была присуща творческая фантазия, которая, среди прочего, позволила ему оценить качества местного известняка. Гославский работал в основном в стиле классицизма, хотя не избегал и других стилей. Всего он спроектировал и построил в Баку 12 зданий. Его наиболее известные работы включают дворец на ул. Горчаковской (ныне ул. З.Тагиева, 4), здание Бакинского императорского отделения Русского технического общества и Бакинского технического училища, здание Бакинской думы.

В свою очередь Казимир Скуревич (1866-1950) был привлечен в Баку в 1895 году уже упомянутым Иосифом Гославским. Сначала он работал в магистрате районным архитектором, но после смерти Юзефа Гославского взял на себя функции главного архитектора Баку. В то же время он занялся частным бизнесом, который заключался в проектировании общественных зданий и жилых домов. Его живо интересовали местные архитектурные традиции и возможности обработки азербайджанского известнякового камня. Скуревич считал, что они могут стать основой для нового способа строительства, который, сохраняя национальные черты, позволит использовать новейшие достижения техники. Он предпочитал романско-готический стиль, хотя творил и в классическом стиле. Наиболее известные здания, спроектированные Скуревичем, включают здание Государственного банка, здание Общества Ротшильдов и оформление Приморского бульвара с использованием необычного по тем временам приема так называемой Зеленой архитектуры. В 1907 году польский архитектор уехал в Варшаву, так как ему грозила каторга за участие в революционных событиях 1905 года. Он работал в Польше до самой смерти, и его величайшей работой было строительство здания Польского сейма.

Юзеф Плошко (1867-1931) приехал в Баку в 1897 году по приглашению Юзефа Гославского и стал районным архитектором. Благодаря своим незаурядным талантам и трудолюбию он быстро стал одним из самых уважаемых строителей. Его работу отличали монументальные, красиво оформленные объекты. Он проектировал жилые дома, общественные здания и сакральные сооружения, возведенные в различных стилях: от классицизма, в стиле французской и венецианской готики, до самого модного в то время модерна. Его клиентами были в основном местные миллионеры, и наиболее тесно он сотрудничал с Ага Мусой Нагиевым, Муртузой Мухтаровым, Нури Амираслановым и семьей Рыльских. Творчество польского архитектора отличалось богатством и разнообразием. Самые известные работы Плошко - католическая церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, здание Исмаиллия и два многоквартирных дома на улице Телефонной (ныне 28 Мая). В 1925 году Плошко уехал в Варшаву, а затем во Францию.

Интенсификации процесса расселения поляков на территории Азербайджана способствовал нефтяной бум, разразившийся на рубеже XIX-XX веков, после отмены арендной системы в нефтяной промышленности (эта реформа позволила частным собственников покупать нефтеносные участки земли, взятые ими в аренду). Одним из поляков, внесших значительный вклад в развитие нефтяной промышленности в Азербайджане и в мире, были инженер-горняк и геолог Витольд Згленицкий (1850-1904), которого часто называют "польским Нобелевским лауреатом", и инженер Павел Потоцкий (1879-1932). Первый из них изобрел нефтяную вышку, был пионером добычи нефти с морского дна, стал меценатом. В своем завещании он жертвовал большую часть своего имущества и доходов от эксплуатации нескольких нефтяных участков на суше и в Каспийском море на развитие польской и российской науки. Он также делал подарки благотворительным учреждениям и проектам.

Инженер Павел Потоцкий прославился реализацией в 1920-е годы проекта осушения нефтеносной бухты Биби-Эйбат, за что был награжден советской властью орденом Ленина. Он также изобрел песочный насос для тушения горящих нефтепродуктов.

В начале ХХ века в Баку было несколько польских организаций, в том числе Римско-католическое благотворительное общество, Польская католическая община, Польский дом. Римско-католическое благотворительное общество и Польская католическая община были созданы в 1903 году, а Польский дом - в 1909 году.

Поляки, проживающие в Азербайджане, были объединены католической верой. В 1909-1912 годах в Баку был построен католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, настоятелем которого был священник Стефан Демуров. К сожалению, в 1930-е годы большевики расстреляли священника и снесли церковь.

В 1914 году разразилась Первая мировая война, продолжавшаяся до 1918 года и явившаяся одним из факторов, позволивших большевикам прийти к власти в России в 1917 году.

Польский герой Азербайджана

Хаос, возникший в Российской империи в связи со свержением самодержавия и Гражданской войной, облегчил азербайджанцам создание в 1918 году своего государства - Азербайджанской Демократической Республики. В том же году в Азербайджан приехал польский татарин генерал-лейтенант царской армии Матвей (Мацей) Сулькевич (род. в 1865 г., в имении Кемейшы Лидского уезда Виленской губернии), который в начальный период своей службы в этой стране командовал ее 1-м Мусульманским корпусом, а в марте 1919 года стал начальником штаба формирования Азербайджанской национальной армии. Его заслугой было, в том числе, создание контрразведки. 27 июня 1919 года он подписал военно-оборонительный договор с Грузией. В том же году он подготовил экспедицию в Лянкяранский уезд, в результате которой азербайджанская армия заняла этот район и свергла Муганскую советскую республику.

В связи с угрозой нападения большевиков на Баку в конце октября 1919 года генерал-лейтенант Мацей Сулькевич координировал и руководил укреплением и подготовкой города к обороне. В рамках своих служебных обязанностей он занимался не только военными вопросами, но и гражданскими. В его компетенцию входили ремонт дорог и путей, организация телеграфной связи между Баку и другими местами Азербайджана, накопление продовольственных запасов на случай войны, выполнение мобилизационного плана, организация партизанской войны и формирование ополчений в некоторых районах Азербайджана. Кроме того, он активно участвовал в разработке дизайна военной формы одежды для различных родов войск и военно-учебных заведений, боевых знамен, а также символики и атрибутики на солдатских нашивках. В своем особом распоряжении он указал, что при изготовлении военной атрибутики следует использовать старые мусульманские и турецкие традиции. В сентябре 1919 года при участии генерал-лейтенанта Сулькевича была открыта школа военных железнодорожников на 120 человек.

В составе экспедиции в республики Южного Кавказа 24 апреля 1920 года в Азербайджан прибыла Чрезвычайная польская миссия во главе с Титусом Филипповичем. Но в ночь с 27 на 28 апреля 1920 года Красная Армия вторглась в республику и свергла правительство АДР, а начальник штаба азербайджанской армии был арестован и расстрелян большевиками 15 июля 1920 года.

Азербайджанский герой Польши

Несмотря на крах Азербайджанской Демократической Республики, Вторая Польская Республика поддержала азербайджанских борцов за независимость в рамках концепции "прометеизма", которая сводилась к сотрудничеству Второй Польской Республики с эмигрантами-борцами за независимость народов СССР с целью воссоздать свои национальные государства. Применительно концепция разрешала, в частности, азербайджанским эмигрантам в Польше нести военную службу. Одним из самых известных азербайджанцев, служивших в армии Второй Польской Республики, был Вели-бек Едигяр, родившийся 31 октября 1897 года в имении Текели (Тифлисской губернии), воевавший в царской армии во время Первой мировой войны, служивший в Азербайджанской национальной армии в 1918-1920 годах. В апреле 1920 года, после распада АДР, он уехал в Грузию, где до 1921 года вел партизанские бои против большевиков. В марте 1921 года эмигрировал в Турцию, а затем в Польшу, куда прибыл осенью 1922 года. В Польше он стал офицером-контрактником кавалерии. Затем он служил в польской армии и учился в польских военных университетах.

Когда 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия вторглась в Польшу, Вели-бек Едигяр был офицером Мазовецкой кавалерийской бригады, а 10 сентября принял на себя обязанности начальника штаба этой части. Сентябрьскую кампанию он закончил в немецком плену, из которого был освобожден в 1940 году как иностранец, потому что выдавал себя за перса. В августе того же года он приехал в Варшаву и начал работать в Союзе вооруженной борьбы, где взял псевдоним "Дамазы" и стал командиром 7-го Люблинского уланского полка, сформированного в подполье. Через два года он получил звание дипломированного подполковника и стал командиром отдела скорострельного оружия 3-го отдела штаба Армии Крайовой. 17 июля 1944 года он получил приказ присоединиться к польским вооруженным силам на западе, но, прибыв в Вену, узнал о начале Варшавского восстания и решил вернуться в Польшу, чтобы воевать. Он достиг окрестностей Лодзи, где услышал известие о подавлении восстания, и, наконец, покинул Польшу весной 1945 года, отдав официальный приказ от 12 января 1945 года о расформировании подпольного 7-го Люблинского уланского полка. Весной 1945 года он добрался до Италии, где служил полковником во II корпусе польских вооруженных сил на Западе. После роспуска этого формирования Велибек Едигяр в 1949 году уехал в Аргентину и поселился в Буэнос-Айресе, где стал главой Армии Крайовой в изгнании, а также активно участвовал в секции Солдатского объединения 7-го Люблинского уланского полка им. Генерала Казимира Сосновского. Он умер в 1971 году в Буэнос-Айресе. В 1991 году его останки были перевезены в Варшаву, где он был похоронен с воинскими и государственными почестями на местном татарско-мусульманском кладбище, расположенном на улице Татарской, рядом с кладбищем Повонзки.

Второе дыхание

После окончания Второй мировой войны польско-азербайджанские контакты свелись к минимуму, поскольку Польша оказалась в зоне советского влияния.

Польско-азербайджанские контакты вновь расцвели в начале 1990-х годов, когда распался СССР. 27 декабря 1991 года Польша признала независимость Азербайджана, а дипломатические отношения между странами были установлены 21 февраля 1992 года. Посольство Республики Польша в Азербайджанской Республике было открыто 23 августа 2001 года, а посольство Азербайджанской Республики в Республике Польша - 30 августа 2004 года. Нынешним послом Азербайджанской Республики в Республике Польша является Наргиз Гурбанова. Функцию посла Республики Польша в Азербайджанской Республике выполняет Рафал Поборски, который также аккредитован в Туркменистане.

Польско-азербайджанские отношения характеризуются большой сердечностью и в последние несколько лет были очень интенсивными. Президент Азербайджана Гейдар Алиев, а затем его сын и преемник, нынешний глава государства Ильхам Алиев посещали Польшу с официальными визитами в 1997, 2005, 2008 и 2017 годах. В свою очередь, президенты Польши совершали визиты в Азербайджан в 1999, 2007, 2009, 2011 и 2019 годах. Во время визитов доминирующими темами обычно являются вопросы урегулирования между Арменией и Азербайджаном, а также экспорта азербайджанской нефти и газа в Польшу. Подчеркну, что в первом вопросе Польша неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, подчеркивая при этом необходимость мирного решения проблем.

Следует подчеркнуть, что взаимные официальные визиты совершают не только Президенты Республики Польша и Азербайджанской Республики, но также осуществляются визиты и встречи председателей парламентов, глав правительств и министров этих стран. Всего в ходе взаимных визитов и встреч представители Республики Польша и Азербайджанской Республики подписали 51 документ различного характера.

Примерами таких документов являются: "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша об экономическом и торговом сотрудничестве" (1997 г.), "Декларация о развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республики Польша" (1997 г.), "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша о культурном и научном сотрудничестве" (1997 г.), "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша о гражданском воздушном транспорте" (1997 г.), "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области туризма" (1997 г.), "Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и PGNiG" (1999 г.), "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области обороны" (2005 г.), "Протокол Намерения между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Республики Польша о сотрудничестве в области сельского хозяйства и агропродовольственной переработки" (2005 г.), "Меморандум между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством экономики и труда Республики Польша о сотрудничестве в области рынка труда" (2005 г.), "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша об отмене визового режима для владельцев дипломатических паспортов" (2011 г.), "Совместная декларация о дорожной карте стратегии партнерства и экономического сотрудничества между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой" (2017 г.), "Меморандум о соглашении между Министерством энергетики Республики Польша и Министерство энергетики Азербайджанской Республики об энергетическом сотрудничестве" (2017 г.) и "Соглашение о сотрудничестве между Горно-металлургической академией им. Станислава Сташица в Кракове и Университетом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в Баку" (2017). В то же время вышеуказанные документы доказывают, что Азербайджан и Польша сотрудничают во многих различных областях.

Следует также упомянуть визит в Азербайджан Папы Римского Святого Иоанна Павла II, который состоялся 22-23 мая 2002 года. В первый день своего визита Папа Римский посетил Аллею шехидов, встретился с Президентом Азербайджана, а затем с главами религиозных общин, политиками и представителями мира культуры и искусства. На второй день своего пребывания в Азербайджане Святейший Отец отслужил Святую Мессу во Дворце спорта в Баку, собравшей 4000 человек (при том, что в то время в Азербайджане проживало всего 120 католиков). Во время Евхаристии Иоанн Павел II освятил краеугольный камень новой церкви в Баку, а накануне папского визита Президент Азербайджана передал католикам землю под строительства этой церкви.

Из прошлого в будущее

Азербайджан в основном экспортирует в Польшу: орех, бентонит, упаковку и тару, изделия из железа, деревянные ящики и корзины, а импортирует из Польши в основном: электротехнические устройства, механизмы и их части, инструменты из драгоценных металлов, фармацевтическую продукцию, молоко и молочные продукты, парфюмерию и косметику.

И в Азербайджане, и в Польше воздвигаются памятники в честь дружбы двух стран и в честь героев, связывающих два наших народа и государства. В 2013 году по случаю 90-летия Гейдара Алиева в Гнезно были проведены торжественные мероприятия, а также установлен монумент "Дружба" в ознаменование 540-летия установления и 20-летия возобновления дипломатических отношений между двумя странами. Четыре года спустя в парке им. Юзефа Полиньского в Варшаве был открыт памятник генералу Мацею Сулькевичу и полковнику Вели-беку Едигяру. Всего в различных уголках Польши, в парках, учебных заведениях, на зданиях и внутри общественных зданий установлено 25 памятников и памятных досок в честь поляков, сыгравших важную роль в общественно-политической жизни Азербайджана, и азербайджанцев, внесших значительный вклад в социальную и политическую жизнь Польши.

Подводя итог, хочу сказать, что польско-азербайджанские отношения имеют давнюю и прекрасную историю и демонстрируют большой потенциал и перспективы развития в будущем.