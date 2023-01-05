Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с проармянской позицией журнала “Charlie Hebdo”

Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с проармянской позицией французского журнала "Charlie Hebdo", сообщает в четверг Day.Az.

"Разжигание со стороны медиа конфликтов, раздоров между народами, государствами - недопустимо", - говорится в заявлении.

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