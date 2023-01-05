Преступный режим в Карабахе превратил армян в рабов, лишенных голоса

Армяне понятия не имеют, за что они борются. Они борются за "арцах" (кавычки - ред), но они не знают, что он из себя на самом деле представляет. "Арцах" - это красивая сакральная ширма, за которой скрывается уму непостижимых масштабов грабёж и анархия. Преступления карабахской военно-политической верхушки в отношении собственного народа и собственной "страны" словами описать невозможно. Преподносимый всему миру священный "арцах" на самом деле является замкнутым на себя преступным анклавом, в котором бесправие - единственный работающий закон, а обычные жители - просто задавленные страхом, лишенные голоса рабы.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал выразивший желание получить гражданство Азербайджана армянский активист-блогер Ишхан Вердян.

"Требующие продолжения правовой вакханалии под названием "арцах" армянские родители наверно забыли, как карабахские генералы их сыновей использовали как каторжников, заставляя их делать тяжелейшие гражданские работы и наказывая за неподчинение. Впрочем, сыновья о таком не расскажут", - пишет блогер.

Как подчеркнул армянский активист, непризнание Карабаха территорией Азербайджана - прямой путь к потере государственности Армении.

"Признание Карабаха как Азербайджан - путь к независимости и к миру. Но конечно же, борющаяся за свою собственную государственность Армения даже и не подумает отказаться от претензий к Азербайджану. Фантомные мечты о Карабахе для армян - ценнее любой Армении", - отмечает Ишхан Вердян.