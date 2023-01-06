Варданян хочет завлечь "мертвую" Минскую группу на территорию Азербайджана

Потеряв надежду хоть как-то повлиять на мирную акцию азербайджанцев, которая проводится 25-й день на дороге Шуша-Ханкенди, сепаратисты, продолжая давить на жалость, решили внезапно вспомнить, земля ей пухом, Минскую группу ОБСЕ.

Представитель бандитской мафии Варданяна и Арутюняна Артур Товмасян обратился сегодня к отправившейся на тот свет по итогам 44-дневной войны группе с призывом, мол лидеры стран-сопредседателей должны не делать только адресные заявления, но и предпринимать действенные и видимые шаги для "разблокировки дороги", которая якобы привела к новой любимой фразе армян - "гуманитарной катастрофе".

"Больные с серьезными проблемами со здоровьем лишены необходимых лекарств и медицинских услуг", - трактует Товмасян, когда каждый день в сторону Ханкенди беспрепятственно проезжают автомобили МККК со всеми необходимыми медикаментами.

"Нет продуктов питания, магазины пустуют" - плачется Товмасян, а тем временем в соцсетях армяне региона, опровергая самих себя, делятся фотографиями пиршеств, устроенных на новогодний праздник.

Под всем этим полном лжи и дезинформаций соусом Артурчик еще хочет, чтобы заработал Ходжанлинский аэропорт, мол только так решатся по факту несущствующие проблемы.

То, что остатки незаконной хунты в Карабахе потеряли связь с реальностью, известно давно. Они до сих пор продолжают верить, что их там якобы 120 тысяч человек, что они независимое "государство", что у них есть "парламент", даже "министры" и что они могут что-то решать на суверенных территориях Азербайджана. Но нельзя же быть настолько слепыми, чтобы не понимать одну простую истину - никто не придет на помощь.

Минская группа ОБСЕ, которая 30 лет занималась лишь тем, что пыталась затянуть конфликт до бесконечности, сдохла и не воскреснет. Ее представителям было выгодно, чтобы ситуация никогда не нашла решения. Тогда они не потеряют работу и крупные зарплаты. Последний гвоздь после гвоздей Азербайджана в ее гроб забил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший в Баку, что организация утратила актуальность, чем проявил солидарность с анологичным мнением Азербайджана.

Что же касается открытия аэропорта в зоне временной ответственности российских миротворцев, то открывать в Азербайджане аэропорты имеют право лишь власти Азербайджана. Несколько уже введены в эксплуатацию в Карабахском экономическом районе. Кстати, аэропорт в Ходжалы тоже будет открыт. Армяне могут не беспокоятся. Только не ими, а нами, когда мы вернемся и в эти края.

Товмасян и ему подобные должны осознать, что если за 30 лет никто, кроме самих армян, не шел против территориальной целостности Азербайджана, то сейчас это тем более невозможно, ибо карабахский конфликт решен. То, что ныне происходит - это внутренние дела нашей страны, которые необходимо также решить. Это, как минимум, преступная сеть Рубика Варданяна и незаконные поставки оружия недобиткам армянской армии. Как толькко виновники получат соответствующее наказание, останется лишь реинтеграция армян Карабаха в азербайджанское общество. Вот, как будет все решаться. Баку решит проблемы сам. Никто нам не указ. Тем более такой бестолковый институт, как МГ ОБСЕ.