Подписан план мероприятий между минобороны и Аппаратом омбудсмена Азербайджана

Между министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) подписан План совместных мероприятий на 2023 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защиты прав человека, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены места, даты и лица, ответственные за проведение предусмотренных в течение нынешнего года мероприятий в подчиненных Министерству обороны видах войск (сил), соединениях, объединениях и воинских частях, в том числе в специальных военно-учебных заведениях.

В рамках предстоящих мероприятий будет проведен ряд встреч, посвященных защите прав военнослужащих, изучению ситуации по защите прав человека, будут заслушаны доклады на различные темы и проведен обстоятельный обмен мнениями.