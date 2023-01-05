Стало известно, для чего Варданян устроил "гуманитарный кризис" в Карабахе

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

На фоне продолжающегося мирного протеста представителей азербайджанских НПО в районе дислокации миротворцев на дороге Лачин-Ханкенди против недопуска азербайджанских специалистов к месторождениям и законных требований протестующих остановить незаконную эксплуатацию природных ресурсов, Рубен Варданян - беглый российский миллиардер армянского происхождения, узурпировавший власть в Карабахе выступил с заявлением о необходимости открытия аэропорта в городе Ханкенди, назвав это "единственным решением жить в нормальных условиях в зимние месяцы".

Теперь Варданян обвиняет Азербайджан в том, что мы якобы "заблокировали" дорогу Лачин-Ханкенди, единственную дорогу, по которой армянам в Карабахе доставлялись продукты питания, медикаменты и топливо, препятствуя проезду транспортных средств. Однако весь гуманитарный груз благополучно перемещается из Карабаха в Армению и обратно.

Протестующие со дня начала акции заявляли, что готовы обеспечить условия для беспрепятственного проезда транспортных средств российских миротворцев или мирных армян, проживающих в Ханкенди. Только за сегодняшний день по дороге проехало более 20 транспортных средств.

Перед выступлением Варданяна о необходимости открытия аэропорта Ханкенди армяне, видимо для разогрева публики, развернули заранее оплаченную кампанию в соцсетях.

Но есть ли во всем этом смысл? Ведь около 10 лет назад армяне уже планировали открыть этот аэропорт. Несмотря на предостережения правительства Азербайджана, грубо нарушив международное право, армяне в 2008 году затеяли строительство главного терминала аэропорта. Но, как это часто бывает с нашими соседями, помпезное открытие, запланированное на 9 мая 2011 года, было "стратегически" отложено.

Тогда Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана решительно заявила, о незаконности строительства аэропорта на оккупированных территориях и организации воздушных полетов из других стран в Ханкенди без разрешения Баку. Азербайджан недвусмысленно предупредил оккупантов, о судьбе которая может ожидать воздушные суда, летящие в Ханкенди без разрешения Баку.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейская конференция гражданской авиации (ECAC) также поддержали позицию Азербайджана по этому вопросу.

Затем, в 2020 году, Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана обратилось в ИКАО с просьбой включить шесть аэропортов Азербайджана в список географических координат, в список был включен и аэропорт Ханкенди.

Это не первый раз, когда Варданян говорит, что аэропорт Ханкенди является единственным решением для разрешения "гуманитарного кризиса". В этот раз он продержался 25 дней, прежде чем, наконец, раскрыл все карты.

Очевидно, что аэропорт Ханкенди не имеет критического значения для обеспечения гуманитарных потребностей армян в Карабахе. Туда уже беспрепятственно поступает продовольствие, что было обеспечено азербайджанской стороной с первых дней акции протеста. Более того, то же самое относится и к тяжелобольным. Было по меньшей мере несколько случаев (20, 24 и 25 декабря), когда тяжелобольные пациенты, в том числе годовалый ребенок, были вывезены из зоны ответственности российских миротворцев в Армению.

Варданян в очередной раз, для достижения своих целей, прячется за спинами карабахских армян. Очевидно, что аэропорт нужен ему для личной выгоды, для его незаконного бизнеса. Однако позиция Азербайджана, как и международного сообщества, по этому вопросу неизменна. Без согласия Баку о рейсах из Ханкенди не может быть и речи.

Единственный рейс, который одобрит азербайджанская сторона, доставит Варданяна из Ханкенди в Баку, где он, очевидно, предстанет перед судом.